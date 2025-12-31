為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大鵬灣再放煙火 東港跨年晚會交管懶人包看這邊

    2025/12/31 18:23 記者陳彥廷／屏東報導
    東港鎮公所今晚在大鵬灣國家休閒特區舉辦跨年晚會，路口交管。（警方提供）

    東港鎮公所今晚在大鵬灣國家休閒特區舉辦跨年晚會，路口交管。（警方提供）

    送別2025年，東港鎮公所今晚在大鵬灣國家休閒特區舉辦跨年晚會，卡司陣容堅強，包括金曲歌手李筑芯及黃文星，啦啦隊女神南珉貞也將與韓援李智圓、許秀美登台表演。

    大鵬灣國家風景區及大鵬灣觀光產業聯盟12月27日舉辦「青洲灣派對」時，在大橋上施放煙火，獲得好評，東港鎮公所今晚施放3段、每段5分鐘煙火，預計吸引人潮湧入，可能造成周邊道路壅塞，東港警分局特別呼籲民眾發揮耐心與公德心，駕駛朋友務必聽從現場員警及民防義警指揮，遵守交通規則，切勿爭道搶行或違規停車，以維交通安全，管制時間持續到元旦凌晨2點，視跨年散場情況彈性調整。

    警方指出，管制期間環灣道路沿線禁止停車，大鵬灣休閒特區除了有工作證，禁止進入；大鵬灣休閒特區路口禁止臨時停車。

    警方管制5處主要出入口，首先為嘉新路與環灣道路口（新新海產店旁），自「鵬灣橋」方向的所有車輛禁止直行或右轉，僅能「左轉」進入嘉新路行駛。大鵬灣派出所旁環灣道路圓環路口處，來自「國道3號大鵬灣交流道」方向的汽、機車輛禁止進入活動會場方向，僅能「左轉」往濕地公園方向行駛。

    接著環灣道路與台17線入口處，汽、機車輛皆經由台17線進入環灣道路。沿海路與環灣道路口（土地公餐酒館）處，來自「沿海路」的汽機車輛禁止直行或左轉，僅能「右轉」進入環灣道路，往鵬灣橋方向行駛。大鵬灣的停車場出口（卡丁車賽車場）處，所有自汽車停車場駛出車輛禁止左轉，僅能「右轉」進入環灣道路，往國道3號方向加速離場。

