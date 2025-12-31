屏東、萬丹跨年晚會嚴密維安 保三出動偵爆犬支援

屏東跨年晚會開始前，偵爆犬地毯式搜查會場周邊。（記者羅欣貞攝）

確保民眾安心迎接2026年到來，屏東縣政府警察局屏東分局全面強化跨年夜安全維護，今（31）日針對「2026屏東縣跨年晚會《HIGH歌之夜─歌舞昇屏》」及「《2026萬馬奔騰─紅運豆來》萬丹跨年晚會」兩大活動，規劃嚴密警衛勤務，保三警犬隊出動2隻偵爆犬地毯式搜查會場，全力守護活動現場秩序與民眾安全。

屏東警分局說，今天下午4點起配合全國同步實施跨年勤務勤前教育，由分局長林明波親自主持，提示人潮疏導、交通管制、防制滋擾及突發狀況應變等重點事項，要求全體執勤同仁落實勤務分工，確保跨年活動達成「零事故、零意外」目標。

為全面提升維安層級，此次跨年活動共投入警、民力約500人次，並結合警察局刑警大隊、鑑識科及霹靂小組共同執行安檢勤務，另申請保三總隊支援，於活動開始前出動兩隻偵爆犬實施會場地毯式清查與淨空作業，針對舞台周邊、觀眾集結區及重要設施加強巡檢，嚴防任何危險物品進入會場。

屏東警分局提醒，跨年夜活動人潮眾多，請民眾留意自身安全並妥善保管隨身財物，配合警方交通指揮與現場安檢措施。警方已做好萬全準備，將以最高標準守護屏東，讓市民朋友在平安、歡樂的氛圍中迎接嶄新的2026年。

屏東縣政府在縣立體育館前舉辦的跨年晚會31日晚7點登場，警方下午即出動偵爆犬地毯式清查，嚴密維安。（屏東警分局提供）

屏東警分局長林明波主持跨年勤務勤前教育。（屏東警分局提供）

偵爆犬執行任務不放過任何角落。（記者羅欣貞攝）

