    國際

    養殖熊隻取熊膽產業長期遭批評 韓2026年起全面禁止

    2025/12/30 21:42 中央社
    熊示意圖，與新聞事件無關。（路透社資料照）

    熊示意圖，與新聞事件無關。（路透社資料照）

    韓國政府表示，明年1月1日起將正式終結規模日益縮小、但長期以來備受批評的養殖熊隻取熊膽產業。

    美聯社報導，韓國氣候、能源與環境部今天宣布，明年1月1日起，全面禁止養殖熊隻供取熊膽。此一措施配合修正後的動物權益保護法，違者最高可處2年至5年有期徒刑。

    韓國是少數允許飼養熊隻取熊膽的國家之一，飼養的熊隻多為亞洲黑熊，又稱「月熊」。熊膽用於傳統醫藥或被認為有助於增加活力與體力的食品。

    然而，過去20年來，隨著熊膽療效遭到質疑、較便宜的醫療替代品出現，以及社會對保護動物的意識升高，熊膽的需求大幅下滑。

    韓國政府、養殖戶與動保團體2022年達成一項廣泛協議一環，其中包括訂於2026年起禁止養殖熊隻取熊膽。根據協議，動物保護團體負責向農戶購買熊隻，政府則設立相關設施安置。

    今年已有21頭熊被收購並轉移至全羅南道一處政府經營的保護區。不過，官員、動保人士與養殖戶表示，目前全國仍有199頭熊分布在11處養殖場，因補償金額爭議，出售進度持續延宕。

    韓國動物權益倡議團體（Korea Animal Rights Advocates）負責人全珍敬（Cheon JinKyung）表示：「政府反省並推動終結養殖熊隻取熊膽產業，確實是好事，但令人遺憾的是，保護熊隻的配套措施仍不足，這些熊隻缺乏真正可以棲身的地方。」

