    目擊者驚見鯊魚「叼人」！加州鐵人名將疑遭鯊魚襲擊失蹤

    2025/12/30 19:13 即時新聞／綜合報導
    失蹤者艾麗卡．福克斯。（圖取自臉書）

    美國加州日前發生疑似鯊魚攻擊事件，55歲女性鐵人三項運動員在海中失蹤多日後，遺體在加州聖克魯茲郡海岸被打撈上岸，家屬已證實身分。

    綜合外媒報導，事故發生於一週前，失蹤者為55歲的艾麗卡．福克斯（Erica Fox）。她日前參與例行晨泳活動時失聯。搜救人員於當地時間週六下午約2時，在加州聖克魯茲郡達文波特海灘附近尋獲一具遺體，其父親其後證實為福克斯本人。

    警方指出，事發於一週前，當時福克斯與當地游泳社團成員一同下水訓練，期間有成員提早上岸後通報目擊鯊魚。另有駕駛向美國海岸防衛隊表示，曾看到類似鯊魚咬住人形物體浮出水面。其餘泳者隨即撤離，但福克斯未能返回岸邊。

    當局展開長達15小時的海空搜索後一度中止行動，後續由地方警長辦公室、民間搜救團體與潛水團隊持續搜尋。最終由加州消防單位以繩索系統將遺體打撈上岸。

    報導指出，福克斯是一名經驗豐富的鐵人三項選手，曾多次參加「惡魔島逃生賽」等賽事。她對海洋生態抱持尊重態度，甚至曾參加「鯊魚月」相關活動，學習認識鯊魚行為。

    福克斯的父親受訪時表示，女兒長期熱愛海洋運動，其離世對家屬而言是沉重打擊。救援團隊成員也在社群平台發文悼念，形容她「與海為一體」。

    警方強調，目前尚無法確認死因是否與鯊魚攻擊直接相關，仍需進一步調查。

    熱門推播