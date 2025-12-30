為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中共軍演 前美國務院高層：目標觀眾是川普與美日

    2025/12/30 15:54 中央社
    中國解放軍東部戰區發射遠程火箭彈情形曝光。（圖擷取自中國解放軍東部戰區微博）

    中國解放軍東部戰區發射遠程火箭彈情形曝光。（圖擷取自中國解放軍東部戰區微博）

    曾主管美國亞太政策的國務院副助理國務卿謝淑麗告訴英國廣播公司Newsday節目，中國本週軍演與其說是針對台灣人民，不如說主要目標觀眾其實是「美國、川普和日本」。

    英國廣播公司（BBC）報導，美國將近兩週前宣布史上最大規模之一的對台軍售，此舉激怒了北京，中國自昨天起展開為期兩天的軍演。

    謝淑麗（Susan Shirk）表示，這是對美國軍售「表達決心與憤怒」，軍售項目如今不只包括防禦性武器，也納入可打擊中國本土的攻擊性裝備。

    她也指出，美國方面有人擔憂，總統川普（Donald Trump）「對美國衛台承諾不如前幾任總統堅定」。

    謝淑麗談到：「他採取某種交易式政策，這或許讓他願意削弱美國對台部分承諾，交換其他貿易或經濟利益。」

    太平洋論壇（Pacific Forum）兼任研究員尼爾（Alexander Neill）告訴BBC，共軍當前進行的演習「旨在展現人民解放軍的海空作戰能力」。

    尼爾說道，川普關於中國過去20年來持續加強這類演習的說法「並沒有錯」，這和共軍現代化的步調一致。

    然而，他也補充說：「如果（川普）認為他與（中國國家主席）習近平的交情會影響習近平處理台海的方式，我想他是在自欺欺人。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播