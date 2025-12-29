為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    抖音瘋傳「琉球女孩」高喊回歸中國 櫻花妹本人傻眼：假的！

    2025/12/29 14:30 即時新聞／綜合報導
    中國小粉紅盜用並後製日本美女的影片，試圖利用「琉球女孩」營造親中、否認日本主權的敘事。（本報合成，擷取自抖音）

    中國小粉紅盜用並後製日本美女的影片，試圖利用「琉球女孩」營造親中、否認日本主權的敘事。（本報合成，擷取自抖音）

    中國近期大量出現盜用日本女性影像的影片，內容刻意宣稱「琉球屬於中國」，甚至喊話「琉球早日回歸中國」，引發部分中國網友熱烈附和。事後查證，相關影片多為「小粉紅」擅自後製、加上中文字幕再搬運上傳，當事人身分與影片內容皆遭嚴重扭曲，甚至根本不是琉球人。

    綜合日媒報導，抖音等中國社群平台近期出現不少「琉球女孩」的影片，自稱來自「中國琉球」而不是日本人，表達想去中國生活的心聲，還詢問中國網友「若到中國能吃什麼美食？」多數影片刻意營造親中、否認日本主權的敘事，吸引不少中國網友按讚轉傳及留言歡迎。然而，部分女子其實是日本人，她們的影片在未經同意下，被中國人盜用、後製並「搬運」至中國社群。

    其中一名遭盜用的當事人「わだりこ」受訪時直言震驚，表示自己其實來自埼玉縣，並非琉球人，完全不知影片被擅自流傳到中國社群，更強調影片內容與字幕皆非本人說法。她也坦言，因不懂中文，直到被告知才發現影片被竄改，「看到這麼多人按讚，讓我感到相當焦慮」。

    此外，日本24歲女偶像岸美優（Miyu Kishi）的影像同樣遭到盜用，甚至被加上「希望琉球早日回歸（中國）」的字幕。其所屬經紀公司嚴正駁斥，強調岸美優從未發表過相關言論，對於影片遭惡意偽造感到錯愕與不滿。

    中國近年屢次對日本沖繩主權說三道四。針對近期大量偽造影片，日本政府於26日回應表示，沖繩是日本固有領土，「這一點無庸置疑」，沒有必要對中國媒體相關操作逐一回應。

    日本電視台（NTV）NNN中國總局局長柳澤高志則分析，有中國政府相關人士曾私下表示，「若日美將台灣作為政治籌碼，中方就會以琉球作為籌碼」。他指出，中國政府對社群平台內容具高度控管能力，相關影片能大量流傳，顯示已獲官方默許，其目的在於動搖日本立場，並試圖塑造「正如日本主張沖繩屬其領土，台灣亦屬中國領土，日本不應干涉台灣問題」的對外論述。

    日本女團Bababa Bamb成員岸美優也淪為「琉球女孩」造假影片的受害者。（本報合成，擷取自@miyu_kishi0213 /IG）

    日本女團Bababa Bamb成員岸美優也淪為「琉球女孩」造假影片的受害者。（本報合成，擷取自@miyu_kishi0213 /IG）

