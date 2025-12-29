反制中國航艦挑釁 日本F-2戰機滿載反艦飛彈演練示警

駐紮於九州築城基地的日本航空自衛隊F-2戰鬥機群，以滿載反艦飛彈的姿態進行演練，此舉被視為對中國航空母艦「遼寧號」在太平洋海域擴張行為的直接回應。（取自John Bulkeley@bulkeley_john）

2025年12月，日本航空自衛隊針對中國海軍在周邊海域的異常活動，罕見採取大規模武裝示警。駐紮於九州築城基地的F-2戰鬥機群，被觀測到以「滿載」反艦飛彈的姿態進行演練，此舉被視為對中國航空母艦「遼寧號」在太平洋海域擴張行為的直接回應。

總部設於巴黎的國際軍事網站「海軍新聞」（Naval News）報導，12月9日，日本福岡縣築城基地出現極為罕見的景象，至少16架F-2戰機同時進行訓練，且每架戰機機翼下均掛載4枚ASM-2（93式空對艦飛彈）。

這款由日本自主研發的反艦飛彈射程超過140公里，具備紅外線成像（IIR）導引與抗干擾目標辨識能力。16架F-2合計掛載64枚反艦飛彈同時現蹤，規模前所未見，嚇阻意涵不言而喻。

此次行動的背景源於中國航艦「遼寧號」的挑釁。遼寧號於12月6日穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽進入太平洋後，隨即轉向東北朝九州南方推進。期間，遼寧號艦載殲-15戰機更曾以雷達照射（illuminate）日本F-15戰機，導致雙方緊張局勢急遽升高。

日本防衛省認為，中國海軍已展現在太平洋常態化運作的能力。今年6月，遼寧號與另一艘航艦「山東號」更首度在太平洋進行「雙航艦」對抗演習，模擬與美軍航艦打擊群對抗。未來若第3艘航艦「福建號」正式服役，中國航艦在東海與太平洋的活動將更加頻繁。

報導指出，長期以來，日本自衛隊的防衛重點置於沖繩及東海等西南群島，太平洋方向被視為相對的防禦真空。為補強此缺口，日本正推動多項軍事部署，包括：

雷達站擴建：計畫在沖繩本島西南方的北大東島部署機動式航空警戒管制雷達，2026年度預算已編列約160億日圓（約32億台幣）興建設施。

出雲級航艦化：持續改裝「出雲級」護衛艦（如出雲號、加賀號），以操作F-35B匿蹤戰機。此計畫的初衷是因應中國轟-6K轟炸機頻繁穿越台灣與菲律賓間的巴士海峽，現已轉型為抗衡中國航艦的主力。

設立專責單位：防衛省將在2026年度預算中新設「太平洋防衛構想辦公室」（Pacific Defense Concept Office），跨部門評估太平洋戰場的兵力部署。

面對太平洋缺乏島鏈支撐、地面雷達難以覆蓋的困境，日本除了依賴出雲級準航艦搭載F-35B外，也考慮擴充E-2D早期預警機機隊。E-2D具備短場起降能力，可強化在缺乏大型跑道（目前太平洋僅有硫磺島具備戰機跑道）情況下的持續監控能力。

報導指出，日方連串行動顯示，日本已不僅止於口頭警告，而是透過實質的重型武裝掛載與防務轉型，向北京傳遞明確訊息：日本具備封鎖海上通道，並反制航艦威脅的實戰準備。

