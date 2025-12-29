為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川澤會將登場 克宮：俄美共識停火會延長衝突、促烏撤軍頓巴斯

    2025/12/29 04:37 國際新聞中心／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基（右）28日在佛羅里達州，與美國總統川普（左）舉行會談。（路透檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（右）28日在佛羅里達州，與美國總統川普（左）舉行會談。（路透檔案照）

    就在烏克蘭總統澤倫斯基將與美國總統川普舉行會談之際，克里姆林宮28日聲稱，俄羅斯與美國一致認為，任何在烏克蘭實施的「臨時停火」，都只會延長衝突。此一說法是在俄羅斯總統普廷與川普通話後對外發布。

    克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向媒體表示：「俄羅斯與美國抱持相同立場，也就是烏克蘭與歐洲方面提出的臨時停火方案，只會延長衝突，並導致戰事再度爆發。」

    鄂夏柯夫聲稱，普廷和川普的通話時間超過1小時，氣氛「友好、善意且務實」，雙方同意在川普與澤倫斯基會晤後「迅速」再度通話。他還說，烏克蘭現在應該做出「勇敢的決定」，「毫不遲疑地」自頓巴斯（Donbas）地區撤出部隊，以「結束」這場衝突。

    稍早前，川普表示，他稍晚在佛羅里達州與澤倫斯基會晤前，已先與普廷進行「良好、富有成效的」的通話。

    川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，與澤倫斯基於當地時間下午1時舉行會談之前，「我剛與普廷總統進行非常良好而且富有成效的通話」。

    川普與澤倫斯基將在川普位於佛州棕櫚灘（Palm Beach）的私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago）會面。澤倫斯基上午抵達邁阿密（Miami）時表示，兩人下午計畫討論安全和經濟協議。他說，將在會談中提出「領土問題」，因為莫斯科與基輔就烏東部頓巴斯地區未來的歸屬存在分歧。

    就在這場會晤前幾天，俄羅斯加強對烏克蘭首都基輔及其他地區的攻擊。澤倫斯基辦公室表示，他將在與川普會談後，與其他盟國領袖通電話。

