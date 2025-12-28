示好？服軟？ 中共人民日報：讓美國再次偉大與中國發展不相悖！

美中關係受到國際關注。（美聯社檔案照）

美中關係受到國際關注，近年來兩大國在經濟、貿易等領域發生諸多摩擦。今天（28日）中共最大黨媒《人民日報》突然發表一篇社論，宣稱川普喊出的口號「讓美國再次偉大」與中國發展振興並不相悖，引發外界討論。

《人民日報》週日發表題為「以求同存異妥處雙方分歧－2025中美經貿啟示錄」的社論，聲稱當前多數美國民眾都支持與中國開展友好合作與接觸，中美兩大國能否妥善處理彼此分歧關乎世界和平與穩定，雙方應該尋求和平共處、合作共贏之道，以對話取代對抗、以合作化解分歧，中美完全可以相互成就，共同繁榮。

接著《人民日報》將重點切入經貿領域，「中美作為世界前兩大經濟體，經貿關係體量巨大，牽涉面廣，雙方利益不可能完全同步。在特定領域存在競爭乃至摩擦，實屬正常。關鍵是要從大局出發，大處著眼，避免一葉障目，因局部問題而否定雙方經貿合作互利共贏的本質。更不能被問題牽引，將分歧無限放大，陷入惡性循環。立足當下，著眼於未來，中美應該多算大帳，多看合作帶來的長遠利益。維護中美經貿關係健康、穩定、永續發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於世界。」

《人民日報》最後稱：「歷史一再證明，中美之間沒有邁不過去的坎，沒有管控不了的問題，只要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，兩國完全可以建構穩定、可持續的建設性關係。從長遠看，中國的發展振興與美國實現『再次偉大』並行不悖。」

