中國央視春晚「4馬」吉祥物 驚傳和災厄「天啟4騎士」對應

中國央視春晚「4馬」吉祥物 驚傳和災厄「天啟4騎士」對應2025/12/27 10:38 即時新聞／綜合報導
中國官媒《央視》2026春晚4馬吉祥物，在網路上瘋傳是和代表末日災厄的「天啟4騎士」對應。（圖擷自微博）
中國官媒《央視》2026春晚，為了迎接馬年設計出了4馬吉祥物，孰料卻在網路上瘋傳是和代表末日災厄的「天啟4騎士」對應，中國網友深挖細節後紛紛感到不寒而慄。
從《央視》所公開的吉祥物設計可以看到，4馬分別為黑、青、白、紅棕，乍看之下好像沒問題，但若是和俄羅斯藝術家瓦斯涅佐夫（Viktor Mikhaylovich Vasnetsov）的畫作《天啟4騎士》對比，可以發現除了顏色雷同之外，連只有白馬有馬鞍的特徵也符合。
據了解，天啟4騎士的典故出自於聖經《啟示錄》，青馬代表死亡、黑馬代表飢荒、白馬代表瘟疫、紅馬代表戰爭。目前在網路上有疑似為中共內部的文件流傳，指稱由於《央視》4馬已向全球公開無法撤回，因此建議當局干預輿情，避免事態繼續惡化。
中國網友對此議論紛紛，有人感嘆其實最不能理解的是為什麼吉祥物要有4隻，畢竟諧音聽起來就是「死馬（4馬）」；還有人點出春晚的口號「騏驥馳騁」也很不吉利，因為反過來念的話就是「城池祭旗」，讓網友們直呼《央視》真的是在觸霉頭。
瓦斯涅佐夫畫作《天啟4騎士》。（圖擷自ArtsDot網站）