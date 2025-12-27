為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中共政治局召開民主生活會 前新疆書記馬興瑞再缺席

    2025/12/27 10:52 中央社
    中共中央政治局近日召開民主生活會，近期連續缺席多個重要活動的政治局委員馬興瑞依然未出現。（法新社）

    中共中央政治局近日召開民主生活會，近期連續缺席多個重要活動的政治局委員馬興瑞依然未出現。（法新社）

    中共中央政治局近日召開民主生活會，近期連續缺席多個重要活動的政治局委員馬興瑞依然未出現。

    中國官媒新華社報導，中共中央政治局25至26日召開民主生活會，中共總書記習近平主持會議，政治局委員在會上逐個發言，聚焦五個重點，「一是帶頭強化政治忠誠、提高政治能力，二是帶頭固本培元、增強黨性，三是帶頭敬畏人民、敬畏組織、敬畏法紀，四是帶頭幹事創業、擔當作為，五是帶頭堅決扛起管黨治黨責任」。

    據新加坡聯合早報，中國央視新聞聯播畫面顯示，今年7月卸任新疆維吾爾自治區黨委書記的馬興瑞沒有參加民主生活會。這是繼上月底中共政治局集體學習和本月中共中央經濟工作會議後，馬興瑞在一個月內至少第三次缺席中共高層重要會議，去向受到廣泛關注。

    66歲的馬興瑞曾任中國航天科技集團總經理、國家航天局長等職，有「航天少帥」之稱。過去一兩年，「航天系」不斷傳出有高層落馬或失聯，包括工信部前部長金壯龍、湖南省委前書記許達哲、合肥市委前書記張紅文、中國航天科技集團前董事長吳燕生等。

    馬興瑞於2013年底出任廣東省委副書記，後兼任深圳市委書記，2016年底升任廣東省長，2021年底主政新疆，中共20大晉升為政治局委員。

    今年7月1日中共中央宣布，統戰部前常務副部長陳小江接替馬興瑞擔任新疆書記，但「另有任用」的馬興瑞過去半年仍未明確擔任何職。

    中國官媒日前又披露，中共廣東省委常委馮忠華接任廣州市委書記，前書記郭永航「另有任用」。郭永航為馬興瑞任職深圳市委書記時期的祕書，由於馬興瑞被查傳聞甚囂塵上，郭永航免職的消息也引發猜測。

