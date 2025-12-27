扯！日本共享業者盜賣客戶2300支名錶 得手3.6億元

日本奢華手錶共享服務業者盜賣客戶名錶共2300支，不法獲利達18億日圓。勞力士示意圖。（美聯社）

離譜！日本奢華手錶共享服務業者「トケマッチ（Tokematch）」，驚傳44歲負責人福原敬濟、員工中山大志與永田大輔等3人，涉嫌盜賣客戶名錶共2300支，不法獲利達18億日圓（約新台幣3.6億元）。

據《NHK》報導，Tokematch是在4年前成立，向勞力士等名錶持有人借走手錶後再借給需要者，並按照名錶等級每月向持有人給付租金。不過，Tokematch於去年1月突然宣布倒閉，客戶驚覺自己租給業者的手錶沒有歸還。

據了解，在Tokematch倒閉前不久，部分客戶就發現手錶被賣到東京、神奈川縣、大阪府等地當鋪，甚至出現在拍賣網站、二手平台。東京警視廳透露，目前一共有來自45個都道府縣的650名受害者報案。

警視廳表示，Tokematch負責人福原敬濟、員工永田大輔，在公司宣布倒閉當天就飛往杜拜銷贓，警方以挪用公款等罪嫌追查，並由國際刑警組織發出紅色通緝令。

去年9月，日警將罪名改為詐騙，本月終於接獲阿拉伯聯合大公國通報，指稱福原敬濟在當地被捕，警方派員前往後26日和阿聯當局完成交接，至於永田大輔仍在海外潛逃，另名員工中山大志則是先前已落網。

