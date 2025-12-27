為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美企因軍售台灣遭中國制裁報復 美國務院：強烈反對北京作法

    2025/12/27 09:23 中央社
    國防企業安杜里爾公司（Anduril Industries）創辦人拉奇（Palmer Luckey）8月4日前往國防部會晤防長顧立雄（右），並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。（資料照，國防部提供）

    國防企業安杜里爾公司（Anduril Industries）創辦人拉奇（Palmer Luckey）8月4日前往國防部會晤防長顧立雄（右），並親自交付首批Altius 600M反裝甲無人機、致贈模型。（資料照，國防部提供）

    美國上周宣布對台軍售案，引發中國制裁美國10名個人與20家國防企業作為反制。美國國務院發言人今天表示，強烈反對北京方面的作法。

    路透社報導，國務院發言人表示，美國強烈反對中國的制裁措施，它將凍結這些企業與個人在中國的所有資產，並禁止中國組織和個人與他們進行任何商業來往。

    發言人表示：「我們強烈反對美國企業因支持對台軍售而遭報復，這些軍售目的是為強化台灣的自我防衛能力。」

    發言人同時呼籲北京停止在軍事、外交和經濟上對台灣施壓，轉而與台北展開有意義的對話。

    發言人指出，被列入中國制裁名單的個人，包括國防企業安杜里爾公司（Anduril Industries）創辦人，還有另外9名受制裁企業的高階主管，他們均被禁止進入中國。

    其他受制裁企業，包括諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Systems Corporation）、L3哈里斯海事服務公司（L3 Harris Maritime Services），以及專注於國防業務的波音密蘇里州聖路易斯市分公司（Boeing in St. Louis）。

    發言人表示，美國這項政策「歷經9屆美國政府始終如一，有助於維護台海地區的和平與穩定」。

    中國的制裁似乎重於象徵意義，因為中國與美國國防企業鮮有業務往來，中國又是波音民航機的主要買家。

    美國政府上周宣布對台軍售8案，總額逾111億美元，這是美國有史以來對台軍售最大的一筆，引發北京方面強烈不滿。

    中國外交部發言人發表聲明指出：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

    聲明也表示：「任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊。」敦促美國停止向台灣提供武器的「危險」行徑。

    美國依法有義務提供台灣自衛所需武器，但此類軍售向來是中美摩擦的根源。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播