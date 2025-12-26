童年崩毀！Hello Kitty竟「不是貓」 三麗鷗揭真實身分

Hello Kitty其實是1位來自倫敦的小女孩。（美聯社）

Hello Kitty是跨世代的熱門IP角色。不過，大家所熟悉的凱蒂貓，其實並不是隻貓咪，而是來自倫敦的小女孩。

英媒《每日郵報》報導，Hello Kitty是1974年由日本設計師清水侑子（Yuko Shimizu）創作的角色，目前版權隸屬於日本三麗鷗（Sanrio）公司。

請繼續往下閱讀...

據報導，Hello Kitty的本名是Kitty White，以右耳上的紅色蝴蝶結以及黃色鼻子聞名。多年來，Hello Kitty的品牌不斷擴展，甚至發展出動畫、遊戲、主題樂園以及電影。

Hello Kitty的官方Instagram帳號目前有超過633萬人追蹤。去年正逢Hello Kitty50週年，三麗鷗公司行銷與品牌管理副總裁科克（Jill Koch）卻發表了令人相當困惑的言論：「Hello Kitty不是一隻貓。」

「她其實是一個在倫敦郊區出生、長大的小女孩。」科克說，「她有爸爸媽媽，還有1個雙胞胎姊妹Mimmy，她喜歡烤餅乾和結交新朋友。」另外，科克也透露，Hello Kitty的體重是3顆蘋果重、身高是5顆蘋果高，甚至還有隻自己的寵物貓跟男朋友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法