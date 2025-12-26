為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本爆砍人案釀15傷！嫌犯戴防毒面具行凶

    2025/12/26 22:46 中央社
    日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠晚間爆發持刀傷人事件，15名男性受傷。（美聯社）

    日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠晚間爆發持刀傷人事件，15名男性受傷。（美聯社）

    日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠今天發生持刀傷人事件，造成15名男性受傷，其中5人可能傷勢嚴重。警方以涉嫌殺人未遂當場逮捕38歲的小山雅貴。據悉，他當時手持類似求生刀的刀具，頭戴類似防毒面具的裝備，還潑灑了疑似漂白劑的物質。

    朝日新聞報導，根據三島警署，小山於今天下午4時左右，在三島工廠園區內，疑似用刀刺傷了一名橫濱橡膠工廠的28歲男性員工。

    根據富士山南東消防本部，工廠內多數地點共有15名年紀在20至50多歲的男性受傷，被緊急送醫。當中至少8人疑似被刀具砍傷，其中5人可能傷勢嚴重，被液體潑中的7人則為輕傷。所有傷者皆意識清醒。

    調查相關人士透露，小山手持類似求生刀的刀具，戴著類似防毒面具的裝備。另有消息指出，他還噴灑了疑似含氯漂白劑的物質。警方認為這起事件為單獨犯案，正在釐清事發經過並調查犯案動機。至於小山是否認罪尚未公開。

    共同社報導，小山疑似是橫濱橡膠三島工廠的相關人員。

    橫濱橡膠總部位於神奈川縣平塚市。根據公司官網，三島工廠主要生產汽車用輪胎，佔地約11萬2000平方公尺，截至2024年12月員工人數987人。

    工廠附近一間商店員工表示，今天下午5時左右，有大量警車陸續進入工廠，她詢問返家的工廠員工，得知「有可疑人物闖入工廠，刺傷了好幾個人」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播