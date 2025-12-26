保護特有原生物種 夏威夷大島明年起禁餵食浪貓

夏威夷大島有人固定餵食的流浪貓群。（美聯社）

夏威夷大島當地政府為了保護生存受到威脅的原生物種，從明年起，禁止在郡政府地產餵食野生動物，而首當其衝的，將是數量龐大的流浪貓。

《美聯社》26日報導，夏威夷郡（Hawaii County，即大島）議會今年夏天通過的這項法案，從明年1月1日起生效，禁止在郡有土地餵食野生或流浪動物，初犯最高可罰50美元，再犯最高可罰500美元。這項新法目的是保護夏威夷特有物種「夏威夷雁」（Hawaiian Goose）。夏威夷雁在當地被稱為「內內」（nēnē），名列「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」的「近危」物種。

支持這項禁令的生物學家認為，貓直接、間接威脅原生物種，給貓留置食物也會吸引原生動物，使其與人類近距離接觸。去年就曾發生一隻公「內內」，受一處浪貓餵食點吸引而穿越馬路，途中被車撞死，州土地與自然資源部認為，餵食禁令有助降低這類風險。此外，貓糞也可能傳播弓形蟲，曾有被列為瀕危的夏威夷僧海豹感染後死亡。

州野生動物生物學家麥奎爾（Raymond McGuire）說，他也愛貓，但是夏威夷敏感的生態系統，充滿許多在無哺乳動物掠食者下演化至今的原生物種，因此特別脆弱，原生物種已為生存苦苦掙扎，沒有流浪貓存在的空間。

不清楚大島上有多少野貓，估計數字達數萬隻之譜，有些區域密集住著有人餵食的流浪貓。反對者認為，禁令將影響他們透過「誘捕、絕育和放回原地」（TNR）控制野貓數量，反而助長飢餓的貓得到處覓食。

在大島餵食野貓33年的居民史汪（Liz Swan），每天傍晚在一處資源回收中心附近餵貓，她說，從來沒看過任何一隻「內內」出現。該處回收中心周邊住了約200隻貓，每隻看來都身體健康，且經過結紮。她說，「我不認為為了夏威夷雁，就該讓貓滅絕」，「牠們都是活生生的生命」。

大島郡長阿拉梅達（Kimo Alameda）說，夏威夷文化與當地動物緊密聯繫，在這項法案以6比2通過後，他選擇不簽署，讓法令自動生效。他說，貓是他的「軟肋」，他也替貓難過，希望警方以「低優先性」執法。

出現在大島一座高爾夫球場的夏威夷雁。（美聯社）

