嬰靈在等妳！ 中共一胎化推手彭佩雲病亡 網民狠咒

曾掌管中國「一胎化政策」長達十年的中共前高官彭佩雲21日在北京去世，享耆壽96歲。儘管中國官方媒體讚揚她是婦女兒童工作的「傑出領導人」，但中國社群媒體上卻湧現大量批評聲浪，網友痛斥當年殘酷的強制墮胎政策，甚至留言詛咒：「那些赤裸身亡的孩子，正在那邊等妳。」

據《路透》報導，彭佩雲於1988年至1998年擔任中國國家計劃生育委員會（生委）主任，這段期間正是中國執行「一對夫妻只生一個孩子」政策最嚴厲的時期。這項政策導致地方官員普遍採取強制手段，迫使婦女進行墮胎和絕育手術。儘管彭佩雲病逝，但隨著消息傳開，中國社群平台微博上並未出現太多哀悼，反而是對那段歷史的嚴厲撻伐。

掌計生委10年 強制墮胎成一代夢魘

一名網友在微博上寫道：「那些失去的孩子，赤身裸體，正在那邊（陰間）等著您。」另一則熱門貼文則感嘆：「如果一胎化政策能少實施10年，中國的人口就不會像現在這樣崩跌！」還有網友計算：「那些孩子如果出生，現在都快40歲了，正值人生精華時期。」

在彭佩雲主政計生委期間，農村地區為了傳宗接代，經常發生溺棄女嬰或墮胎女胎的慘劇，導致嚴重的人口性別失衡。雖然她在2010年代曾公開改口，認為應該放寬一胎化政策，但對許多中國家庭而言，傷害已經造成。

人口連3年負成長 晚年改口已來不及

報導指出，這場網路宣洩的背景，是中國正面臨嚴峻的人口危機。中國人口在2023年被印度超越，去年進一步萎縮至13.9億人，且已連續3年負成長。專家警告，這種下降趨勢在未來幾年將加速。北京當局目前正試圖透過育兒補貼、延長產假等措施來提振低迷的出生率，與當年的嚴厲打壓形成強烈諷刺。

彭佩雲生前仕途順遂，曾任國務委員及全國人大副委員長。然而，她在國際上也面臨爭議，西班牙國家法院曾於2013年對包括她在內的5名中共前高官發出逮捕令，指控他們涉嫌在西藏犯下種族滅絕罪行。根據中共官方估計，長達40年的計畫生育政策，共導致中國少出生約4億人。

