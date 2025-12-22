美五角大廈揭露 中國在蒙古部署逾100枚洲際彈道飛彈

五角大廈報告指出，中國可能已在靠近蒙古邊境的飛彈發射井區，部署超過100枚固體燃料的東風-31洲際彈道飛彈。（彭博檔案照）

路透22日獨家報導，1份五角大廈的報告草案顯示，中國很可能已經在3處飛彈發射井區部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），而且對於軍備管制談判毫無興趣，凸顯北京日益擴張的軍事野心。

報告指出，中國正在以所有擁核國家中最快的速度，擴充並現代化其武器庫。北京則將有關軍事擴張的報導，指為「抹黑與詆毀中國、刻意誤導國際社會」。

美國總統川普11月表示，他可能正著手與中國及俄羅斯推動一項去核化計畫。但路透取得的這份五角大廈報告草案指出，北京似乎並未展現參與意願。

報告寫道：「我們持續看不到北京有意推動相關措施，或展開更全面軍備管制討論的跡象。」

具體而言，報告指出，中國可能已在靠近蒙古邊境的一系列飛彈發射井區中，部署超過100枚固體燃料的東風-31洲際彈道飛彈。五角大廈此前已通報這些發射井區的存在，但從未披露實際部署的飛彈數量。

五角大廈與中國駐美國大使館，均未立即回應置評請求。

報告草案並未指出新部署飛彈的潛在攻擊目標。美國官員表示，該報告在送交國會前仍可能有所修訂。

報告指出，中國的核彈頭庫存在2024年仍維持600多枚的低位數，反映其生產速度相較於前幾年有所減緩。

不過，報告也說，中國的核武擴張仍在持續，並正朝著在2030年前擁有超過1000 枚核彈頭的目標邁進。

中國一貫聲稱奉行自衛性核戰略，並堅持不首先使用核武政策。

川普曾表示，他希望美國恢復核武試爆，但具體形式尚不明朗。

這份內容廣泛的五角大廈報告詳細描述中國的軍事擴張，並指出「中國預期在 2027年底前，具備對台作戰並取得勝利的能力」。

報告指出，北京正在精進以「強力手段」（brute force）奪取台灣的軍事方案，選項之一可能包括對距離中國1500至2000海里（約2778至3704公里）範圍內的目標發動打擊，「若此類打擊達到足夠規模，將可能對美國在亞太地區衝突中的存在構成嚴峻挑戰，並造成干擾。」

