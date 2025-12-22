夥伴亦是對手是英特爾最大問題 前董事籲分拆代工業務

英特爾前董事約菲呼籲分拆代工業務。（路透）

英特爾前董事會成員約菲（David Yoffie）表示，英特爾在爭取晶圓代工客戶上遇到阻礙，因為「英特爾最大的問題是，同時是合作夥伴又是競爭對手」，他呼籲分拆晶圓代工業務。

WccFtech報導，在經歷前執行長季辛格去職的動盪期後，英特爾在執行長陳立武的帶領下趨於穩定。在這段期間，這位新執行長面臨分拆代工業務的壓力。然而此構想最終被放棄，因為陳立武對於扭轉半導體部門的頹勢深具信心，有報告指稱，外部客戶對14A與18A晶片興致勃勃，約菲建議，英特爾的代工部門要能成功，就必須將產品與代工業務分拆。

有報導稱，輝達與超微考慮英特爾代工選項，因為台積電的產能吃緊，以及基於川普政府推動美國製造的趨勢。然而，約菲認為，輝達、超微與其他客戶對於核心產品下單給英特爾將猶豫不決，因為會擔心客戶之間的間接「技術轉移」，亦即這些客戶恐憂心他們的「秘密技術」因下單英特爾代工廠而被洩漏，他說，為此分拆代工業務將是最可行的選擇。

報導說，這樣的主張並非完全錯誤，然而，英特爾代工廠已採取措施，力求以獨立實體運作。英特爾副總裁皮策爾（John Pitzer）表示，英特爾代工業務正透過成立獨立的顧問委員會，朝著獨立法人實體的方向發展。他也表示，如果執行長陳立武與董事會認為分拆將帶來價值，他們將毫不猶豫進行分拆。

