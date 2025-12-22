為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英國運河出現「天坑」 多艘船隻受困

    2025/12/22 23:38 中央社
    英國警方今天表示，施洛普夏郡一處運河通報出現「天坑」，2艘狹長型運河船據報隨著運河塌陷而沉入坑洞，另外有2艘船隻困在坑洞邊緣，情況危急。（法新社）

    英國警方今天表示，施洛普夏郡一處運河通報出現「天坑」，2艘狹長型運河船據報隨著運河塌陷而沉入坑洞，另外有2艘船隻困在坑洞邊緣，情況危急。（法新社）

    英國警方今天表示，施洛普夏郡（Shropshire）一處運河通報出現「天坑」，多艘船隻受困。

    現場的照片顯示，位於惠特丘奇（Whitchurch）的一段運河結構似乎已完全受損，引發外界對周邊地區可能淹水的憂慮。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，格林威治時間4時左右，2艘狹長型運河船據報隨著運河塌陷而沉入坑洞，另外有2艘船隻困在坑洞邊緣，情況危急。運河水位似乎已大幅下降，部分河段幾乎完全乾涸。坑洞深度預估約4公尺。

    施洛普夏郡消防救援局（Shropshire Fire and Rescue Service）表示，他們獲報運河塌陷，並證實一處運河受到影響。

    消防救援局主管赫佛（Scott Hurford）表示，凌晨4時20分左右獲報運河堤岸發生坍塌，大量河水流向周遭地區。消防救援局已出動50名消防員前往當地，防止災情進一步擴大。

    根據西麥西亞警方（West Mercia Police），目前現場尚未傳出任何人員傷亡通報。警方呼籲民眾避免前往當地，並使用替代路線。

    英國「運河暨河流信託」（Canal and River Trust）表示，這起事件屬於運河「潰堤」，目前首要之務是確保船民及周邊民眾的安全。同時也已展開初步調查以釐清潰堤可能原因，後續將適時對外說明最新進展。

    英國警方今天表示，施洛普夏郡（Shropshire）一處運河通報出現「天坑」，多艘船隻受困。（法新社）

    英國警方今天表示，施洛普夏郡（Shropshire）一處運河通報出現「天坑」，多艘船隻受困。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播