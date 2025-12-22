曾被勸報廢！英車迷堅持救回「這法系車」14年後身價暴漲快30倍

英國資深車迷入手一輛1995年的「Peugeot 106 Rallye」，如今在中古市場暴漲翻倍，示意圖，非當事照。（截自Wikimedia／Calreyn88）

在追求高科技與電子輔助的現代車壇，老車的情懷更顯珍貴。一名英國資深車迷分享，他14年前以450英鎊（約新台幣1.9萬元）的價格，入手一輛1995年的「Peugeot 106 Rallye」。儘管當時車輛因為嚴重鏽蝕被建議送往報廢，但在他的堅持下，這輛經典鋼砲不僅重獲新生，身價更是在中古市場暴漲翻倍。

《太陽報》報導，車主戴夫（Dave Partridge）最初購入這輛車時，車輛充滿各種奇怪的改裝，包括不符車身的大尾翼與LED燈，更慘的是底盤嚴重生鏽，連修車技師都曾勸他乾脆報廢。但戴夫看中其保留了原廠的引擎與變速箱，認為這才是「花錢也買不到」的靈魂，毅然決定啟動整新工程。

為了追求百分之百的原廠樣貌，戴夫甚至花了9年的時間，才尋獲這輛車特有的原廠氣孔飾蓋。他笑稱，比起動輒數百匹馬力的現代車，這輛老車強調的是90年代最純粹的機械感，沒有動力方向盤、沒有ABS防鎖死煞車系統；雖然速度不快，卻能更享受操駕樂趣。

根據經典車估價平台資訊，這類早期Series 1車型已成為玩家爭相收藏的目標。目前市場上，車況普通尚需整理的車輛約從3000英鎊（約新台幣12萬元）起跳，而像戴夫這樣整理完善、車況良好的範例，行情可達7000英鎊至1萬2千英鎊（約新台幣30萬至50萬元）；若是里程數極低且車況極佳的極品，甚至能喊到1萬5千英鎊（約新台幣63萬元）。

