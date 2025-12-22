為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    曾被勸報廢！英車迷堅持救回「這法系車」14年後身價暴漲快30倍

    2025/12/22 23:29 即時新聞／綜合報導
    英國資深車迷入手一輛1995年的「Peugeot 106 Rallye」，如今在中古市場暴漲翻倍，示意圖，非當事照。（截自Wikimedia／Calreyn88）

    英國資深車迷入手一輛1995年的「Peugeot 106 Rallye」，如今在中古市場暴漲翻倍，示意圖，非當事照。（截自Wikimedia／Calreyn88）

    在追求高科技與電子輔助的現代車壇，老車的情懷更顯珍貴。一名英國資深車迷分享，他14年前以450英鎊（約新台幣1.9萬元）的價格，入手一輛1995年的「Peugeot 106 Rallye」。儘管當時車輛因為嚴重鏽蝕被建議送往報廢，但在他的堅持下，這輛經典鋼砲不僅重獲新生，身價更是在中古市場暴漲翻倍。

    太陽報》報導，車主戴夫（Dave Partridge）最初購入這輛車時，車輛充滿各種奇怪的改裝，包括不符車身的大尾翼與LED燈，更慘的是底盤嚴重生鏽，連修車技師都曾勸他乾脆報廢。但戴夫看中其保留了原廠的引擎與變速箱，認為這才是「花錢也買不到」的靈魂，毅然決定啟動整新工程。

    為了追求百分之百的原廠樣貌，戴夫甚至花了9年的時間，才尋獲這輛車特有的原廠氣孔飾蓋。他笑稱，比起動輒數百匹馬力的現代車，這輛老車強調的是90年代最純粹的機械感，沒有動力方向盤、沒有ABS防鎖死煞車系統；雖然速度不快，卻能更享受操駕樂趣。

    根據經典車估價平台資訊，這類早期Series 1車型已成為玩家爭相收藏的目標。目前市場上，車況普通尚需整理的車輛約從3000英鎊（約新台幣12萬元）起跳，而像戴夫這樣整理完善、車況良好的範例，行情可達7000英鎊至1萬2千英鎊（約新台幣30萬至50萬元）；若是里程數極低且車況極佳的極品，甚至能喊到1萬5千英鎊（約新台幣63萬元）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播