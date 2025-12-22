掛羊頭賣狗肉！中國多地私人影院強推「陪侍服務」 價目表全曝光

私人影院近期卻在中國多地被揭露「掛羊頭賣狗肉」。示意圖，與本文無關。（資料照）

原本主打私密觀影、情侶包廂的「私人影院」，近來卻在中國多地被揭露早已變調，淪為「掛羊頭賣狗肉」的情色場所。中國媒體指出，西安、成都、三亞、大理等地，部分私人影院強制推銷陪侍套餐，甚至對外標榜可「過夜」；顧客若僅表明想單純看電影，反而被要求離場。事件曝光後，各地警方陸續出手，相關經營者遭刑事拘留，陪侍人員也被處以行政處罰。

綜合港媒與《荔枝新聞》報導，西安小寨商圈一帶私人影院密集，其中「築夢私人影院」被指以「服務套餐」名義，組織人員向消費者提供有償陪侍。暗訪顯示，顧客進門後，服務員要求先進包廂才介紹項目，並以手機展示價目清單。最低須消費人民幣299元（約新台幣1338元），即可安排女性陪侍進房同坐觀影、聊天並有身體接觸；人民幣799（約新台幣3575元）元套餐，可進行更進一步的肢體互動，包括隔衣觸碰胸部；人民幣1499（約新台幣6707元）元套餐，則可同時安排兩名女性進房服務。店員並私下暗示，若顧客「有需要」，可另行談價格，甚至可安排陪侍人員「帶走過夜」，相關內容未列於正式菜單。

請繼續往下閱讀...

暗訪者指出，一旦拒絕選購陪侍方案，僅表示想單純看電影，服務員便以「不接待此類消費」為由，直接要求「請到別家」。

成都方面，太古里等商圈多家位於商住大樓內的私人影院，也被指實際經營地址與平台標示不符，需電話聯繫後才告知真正房號。店員直言，來客「本來就不是為了看電影」，並清楚暗示可提供異性陪侍與性互動，甚至可安排外出過夜。暗訪並揭露，人民幣799元即可提供舌吻、撫摸胸部、換裝等服務；另有影院主打「通宵使用包廂」，形同變相住宿。旅遊勝地三亞，則被查出以「擦邊」遊戲吸引消費，透過社群軟體發送價目簡介，內容隨價格提高而愈趨露骨。

對此，中國警方隨後發布通報。西安雁塔公安分局表示，「築夢私人影院」4名經營者因非法牟利、造成不良社會影響，已遭刑事拘留，3名陪侍人員被行政處罰；三亞警方亦宣布，貝貝私人影院經營者被刑拘，3名年齡介於19至25歲的女員工遭行政處罰，相關城市同步展開清查行動。

三亞警方亦宣布，貝貝私人影院經營者被刑拘，3名19至25歲女員工受行政處罰。（圖擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法