    國際

    美簽作業期拉長　Google籲外籍員工暫勿出國

    2025/12/21 03:06 中央社

    美國媒體財經內幕（Business Insider）引述內部電子郵件報導，Alphabet旗下的谷歌（Google）因近期美國使館簽證作業嚴重延誤，建議部分持美簽的員工避免出國旅行。

    報導指出，這封電郵由Google外部法律顧問於18日發出，提醒需要加蓋簽證章方能返美的員工，由於目前簽證處理時間拉長，建議不要離開美國。

    Google並未立即回應路透社的置評請求。

    根據財經內幕報導，內部備忘錄指出，部分美國大使館及領事館簽證預約最長可能延遲達12個月，並警告國際旅行將面臨「長時間滯留美國境外」的風險。

    美國總統川普（Donald Trump）本月宣布，將對申請H-1B高技能外籍勞工簽證者加強審查，包括查核社群媒體帳戶。

    H-1B簽證計畫廣受美國科技業採用，以自印度、中國等地招募專業人才，川普政府今年針對新申請加徵10萬美元（約新台幣318萬元）費用後，該計畫更備受關注。

    根據路透社取得的電郵，Alphabet於9月時曾強烈建議旗下員工避免國際旅行，並呼籲H-1B簽證持有人留在美國境內。（編譯：蔡佳敏）1141221

