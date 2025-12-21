為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄軍狂轟敖德薩　澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路

    2025/12/21 02:30 中央社

    烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯連日加強空襲敖德薩地區港口及能源設施，並打擊通往摩爾多瓦的關鍵路線，意在切斷烏克蘭通往黑海的出海通道。

    路透社報導，自莫斯科威脅要切斷「烏克蘭與大海的連結」以來，俄方已對當地展開幾乎不間斷的無人機和飛彈攻勢。這一帶的港口是烏國對外貿易和燃料供應的重要據點。

    儘管美國正努力推動外交斡旋，爭取促成結束俄烏戰爭的協議，俄方攻擊卻持續升級。烏方昨天與美國代表團舉行會談，而美國談判代表預定今天在佛羅里達州與俄方官員會面。

    澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔（Kyiv）告訴媒體：「由於俄羅斯對港口基礎設施和物流的攻擊，敖德薩（Odesa）地區情勢嚴峻。俄羅斯再次試圖限制烏克蘭的出海管道，封鎖我們的沿海地區。」

    他指出，俄方目的是「製造混亂，在冬季對烏施加心理壓力…導致無燃料、無糧食供應，醫療物資也出現問題。」

    俄羅斯國防部暫未對此發表評論。克里姆林宮則表示，烏克蘭的經濟基礎設施是這場近4年全面戰爭的合法軍事目標。

    烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，自18日以來，俄軍至少5度攻擊聶斯特河（Dniester River）上一座連接摩爾多瓦邊境的關鍵交通橋梁，目前該橋已不堪使用、被迫中斷。

    庫列巴說，該路線約占烏克蘭燃料供應的4成。烏克蘭當局已搭建浮橋，並將物流改道至其他地區，以保障民用與貨運交通。（編譯：蔡佳敏）1141221

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播