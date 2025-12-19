歐洲旅遊注意防身！網紅教師公開秘訣 瞬間「辨識扒手」

有網友分享在歐洲如何辨識扒手。（歐新社）

歐洲許多國家都存在著扒手問題，常出沒於人潮擁擠的觀光景點、大眾運輸，並以團體、問路等方式對遊客下手。不過，就有網友分享如何在短短幾秒內，辨識出潛在的扒手。

英媒《每日郵報》今（19日）報導，網紅教師詹姆斯（James Smith）已在西班牙、阿根廷和哥斯大黎加生活並教學超過10年，這幾年他除了精通語言，也學會了在擁擠的空間裡，保護自身安全的細微方式。

據報導，扒手一直是歐洲旅客最常見、也最令人擔憂的安全問題之一，西班牙主要的旅遊城市，如巴塞隆納、馬德里和瓦倫西亞，也都是扒手問題嚴重的地區。「在西班牙生活多年後，你會開始注意到當地人留意的一些固定模式。」詹姆斯解釋，辨識扒手的第1個明顯徵兆，是有人看似無所事事的逗留在某個地方。

詹姆斯提到，真正的遊客會停下來看某個特定的景點；扒手則是在掃視身邊的人群。另外，在熱門的觀光景點，大多數遊客會看建築、街頭表演，或低頭用手機找路；而扒手關注的卻是包包、口袋，以及人們攜帶的隨身物品，「如果是在不擁擠的地方，卻有人緊跟在你身後，那就值得注意。」

同時，扒手亦常穿著外套、圍巾，或攜帶包包，用來藏匿贓物，或在行竊時遮擋雙手，在炎熱的天氣下，這類裝扮往往特別顯眼。還有一些常見的手法例如，「故意撞到你並道歉，趁機偷走你的物品；或是假裝請你簽署請願書、過度熱心的提供幫助，其實都是掩飾不良企圖。」

最後詹姆斯建議，把包包背在身前、避免走路滑手機、錢包放在衣服內側的口袋等，皆是確保財物安全的方法。

