賀美國建國250週年 川普辦「愛國者運動會」 被酸《飢餓遊戲》

為慶祝美國建國250週年，川普宣布將舉辦「愛國者運動會」，遭民主黨支持者嘲諷像《飢餓遊戲》。（彭博社資料照）

明年適逢美國建國250週年，總統川普（Donald Trump）18日宣布，白宮將舉辦「愛國者運動會（Patriot Games）」，作為慶祝活動的一部分，而這項活動隨即在網路上遭民主黨支持者嘲諷是《飢餓遊戲》，一部反烏托邦的青少年小說，有改編成電影，講述青少年們被迫在電視直播的競技場展開生死鬥的故事。

《CNN》報導，川普在Freedom 250的社群平台「YouTube」影片中說明，明年秋天將舉辦首屆愛國者運動會，這是一項史無前例、為期4天的體育賽事，屆時將有最優秀的高中運動員參賽，每個州和地區將派出1位男運動員和1位女運動員參賽，並保證不會有男性參加女子運動比賽。

除了運動會外，川普還介紹他即將在華盛頓特區打造一座新的拱門紀念碑。川普一直宣稱希望主導美國建國250週年慶典。過去一年，川普政府迅速採取行動，將聯邦資金與總統的週年慶典優先事項掛鉤，各機構也緊跟政策。

