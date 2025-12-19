為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    嚴重縮水！瑞安航空飛機餐「圖文不符」 乘客怒轟：史上最難吃

    2025/12/19 23:12 即時新聞／綜合報導
    瑞安航空「最難吃」的飛機餐引發熱議。（擷取自瑞安航空官網、Daily Mail News臉書）

    歐洲廉航瑞安航空（Ryanair）因有史以來「最難吃」的飛機餐，引發熱議。日前，有乘客在瑞安航空花費近11英鎊（約新台幣463元），買到了1份難以下嚥的帕尼尼三明治，甚至連空服員都同意這份餐點真的很糟。

    英媒《每日郵報》今（19日）報導，本（12）月10日，60歲的麥克（Mike Crosby）搭乘從都柏林（Dublin）飛往倫敦的瑞安航空航班，由於肚子飢餓，於是他花了近11英鎊購買1份包含咖啡、巧克力，以及起司火腿帕尼尼的套餐。不過，麥克拿到餐點後相當震驚，因為他實際拿到的食物和照片完全不像。

    據報導，瑞安航空機上雜誌的新鮮三明治專區中，展示了各式各樣看起來相當誘人的麵包、法國長棍、熱壓吐司、三明治與帕尼尼，不只內餡豐富，外皮也金黃酥脆。但麥克實際拿到的帕尼尼裡，只有2片薄薄的火腿，以及塗在麵包上的少量起司醬。

    麥克表示，當時他只吃了2口，就把這份三明治丟進垃圾桶裡，並認為這是他吃過「最難吃」的飛機餐，甚至連機上空服員都認同他的看法，事後拿了1小罐洋芋片當作賠償給他。

    瑞安航空機上雜誌的圖片和實際品項相差甚大。（擷取自瑞安航空官網）

