海灘慘案後！澳洲總理宣布槍支回購計畫 預計銷毀數十萬槍支

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（19）日宣布1項全國性槍支回購計畫，以確保安全性。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，艾班尼斯19日在澳洲首都坎培拉舉行的記者會上表示，該計畫將購買最近被禁的、剩餘的、非法的槍支。他指出政府將推出立法，以幫助該計畫籌集資金，並與各州和地方共同承擔費用。

根據回購計畫，澳洲各州和地區將負責收購武器並向交出槍支的個人支付款項，而聯邦警察將負責銷毀武器。

艾班尼斯稱此計畫是自1996後規模最大的槍支回購計畫，預計透過此計畫收繳並銷毀數十萬支槍支。1996年澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）亞瑟港（Port Arthur）大屠殺造成35人死亡後，澳洲政府曾推出限制措施導致槍支數量急劇下降。

艾班尼斯說「邦迪海灘發生的慘劇表明，我們需要讓更多的槍支遠離我們的街道。」

艾班尼斯表示，12月21日將舉行悼念罹難者的紀念日，屆時新南威爾斯州和澳洲所有政府大樓的旗幟將降半旗。他補充，新年伊始還將舉行全國哀悼日。

