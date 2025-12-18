為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐盟東翼8國安全峰會首度召開 強化俄邊境防禦合作

    2025/12/18 22:12 中央社
    芬蘭總理歐爾波召集歐盟東翼其他7個成員國領袖，討論與俄羅斯邊界沿線的安全威脅和防務準備。（歐新社）

    芬蘭總理歐爾波召集歐盟東翼其他7個成員國領袖，討論與俄羅斯邊界沿線的安全威脅和防務準備。（歐新社）

    面對俄羅斯日益嚴峻的混合威脅，歐盟東翼（Eastern Flank）8個成員國領袖16日在赫爾辛基召開首屆安全峰會，達成加強防禦合作的戰略共識。

    根據波蘭新聞社（PAP）報導，芬蘭與波蘭將共同領軍推動名為「東翼觀察」（Eastern Flank Watch）的歐盟防禦計畫，旨在提升前線國家的軍事整備。參與國並發表聯合聲明，正式定調俄羅斯為最重大且直接的長期威脅。

    此次峰會由芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）主持，參與成員包括瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）、拉脫維亞總理西利尼亞（Evika Siliņa）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、保加利亞代理總理熱利亞茲科夫（Rossen Jeliazkov）及羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）。

    這8個國家中有5國與俄羅斯接壤。會後發布的13點聯合聲明指出：「俄羅斯是對我們安全以及歐洲─大西洋地區和平與穩定的最重大、直接且長期的威脅。」領袖們強調，這不僅是前線國家的重擔，更是全歐洲的共同責任，必須以決心和速度應對。

    芬蘭與波蘭宣布將共同協調「東翼觀察」倡議，該計畫最初由歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出。計畫核心包含加強地面作戰能力、無人機防禦、邊境基礎設施及軍事機動性。

    波蘭總理圖斯克特別提到波蘭推動的「東方盾牌」（East Shield）計畫，用於加強與白俄羅斯及俄羅斯接壤邊境的安全。近期發生多起俄羅斯無人機侵入波蘭領空的事件，凸顯防禦升級的急迫性。

    據Politico Europe報導，歐盟核心國如法、德對此計畫持保留態度，但波蘭總理圖斯克呼籲東翼成員國應集結政治壓力，促使歐盟正視前線防禦的共同責任。

