力拚達成俄羅斯資產動用決議 歐盟強調與遭報復國家「全面一致行動」

歐盟就是否動用俄羅斯資產援助烏克蘭，18日召開決定性會議。（路透）

歐洲聯盟（EU）18日於布魯塞爾召開會議，商討動用俄羅斯凍結主權資產事宜，且開會時間不設限，直到得出成員國一致同意結果為止。根據「衛報」曝光的峰會文本草案，歐盟強調會與比利時，和其他受到任何因烏克蘭賠償貸款，招致負面後果的國家，採取「全面一致行動」。

峰會草案還提及「共同承擔並與七大工業國集團（G7）及其他志同道合夥伴協調的重要性」，顯示出歐盟期盼其他包括英國、日本和瑞士等其他握有俄羅斯資產的國家共同參與。

據歐盟評估，烏克蘭將在明年4月陷入資金短缺困境，需要額外1350億歐元才能撐過未來2年。為此，歐盟推動利用俄羅斯在歐洲遭凍結的2100億歐元部分資產，以貸款形式向烏克蘭提供900億歐元，只有在未來俄羅斯為戰爭期間造成的重大損失支付賠款時，才必須償還貸款。然而，由於多達1850億歐元的俄凍結資產存放於比利時「歐洲清算銀行」（Euroclear），總理德威弗因不願獨自承擔俄羅斯的潛在報復，至今不願放行。

