    喝到天亮不付錢 巴西足球員酒吧外失控「掌摑退休警」引暴動

    2025/12/18 22:22 即時新聞／綜合報導
    巴西1名足球員因在泰國酒吧賒帳而和人起衝突。（擷取自TYT Sports臉書）

    42歲的巴西足球選手內托（Osvaldo Neto），15日在泰國烏隆他尼 （Udon Thani）的酒吧外面，遭目擊襲擊了酒吧女老闆和圍觀者，隨後駕車逃離現場。

    英媒《太陽報》今（18）日報導，有目擊者表示，內托被酒吧員工從室內一路追出店外，並指控他未支付高達5100泰銖（約新台幣5118元）的消費帳單。當時赤裸上身的內托與酒吧員工激烈爭辯，情緒逐漸失控。

    據報導，當時在一旁用手機拍下衝突過程的72歲美國退休警察，卻遭內托憤怒攻擊。內托猛力掌摑退休警察的臉，且力道之大將他擊倒在地。此舉引發現場一片譁然，圍觀民眾情緒激動，甚至有女子朝內托丟擲鞋子，而內托也隨即把該女子推倒在地，接著試圖駕車逃離現場。

    不過，人群立刻阻擋內托的車輛離開，並將內托從駕駛座拖出及圍毆。最終，內托還是設法重新回到車內，並駕車離去。酒吧老闆強調，將正式報警並追究法律責任。當時內托從凌晨3點就到店內喝酒，卻聲稱自己的銀行帳戶被鎖定、無法付款，一直拒絕付錢直到接近早上9點。

    ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

