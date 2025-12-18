為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    南韓明年起塑膠杯不再免費 吸管、紙杯也加強管制

    2025/12/18
    南韓政府宣布，將於明年全面實施「一次性塑膠杯收費制」，示意圖。（彭博）

    南韓政府宣布，將於明年全面實施「一次性塑膠杯收費制」，示意圖。（彭博）

    南韓政府昨（17日）宣布，為進一步減少塑膠廢棄物，將於明年全面實施「一次性塑膠杯收費制」，終結飲品店免費提供杯具的時代；此外，也將同步重啟大型連鎖店的紙杯禁用令，至於吸管則採取「主動要求才提供」的管制措施。

    綜合韓媒報導，氣候部部長金聖煥坦言，前屆政府推動的「300韓元（約新台幣6.4元）押金制」因程序繁瑣，導致消費者與業者怨聲載道，實質上已陷入停擺。新制度將由政府設定100至200韓元（約新台幣2.3至4.6元）的價格底線，賦予店家自主定價權，以反映生產成本並減少浪費。

    除了塑膠杯收費化，新規也重新將「紙杯」納入重點管制。過去曾取消的「店內禁用一次性紙杯令」將重啟，首波將從大型連鎖店開始階段性實施；至於吸管的管理也更加嚴格，未來不論材質，店家均不得將吸管放置在公共區域供人隨意領取，僅限顧客「主動要求」時方可無償提供。

    另外，氣候部還計畫引入「韓式綠色設計」框架，鼓勵製造商在產品的研發階段，將生產、流通、使用到廢棄的完整生命週期納入環境影響評估，以達成真正的永續循環。政府預計於12月23日公布「塑膠減量計畫」草案，並透過公聽會廣納意見，確保這套「脫塑藍圖」能順利接軌社會需求。

