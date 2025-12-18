「麻醉師」為炫耀急救技術竟投毒致12人死亡 被判終身監禁

涉事麻醉師弗雷德里克．佩希耶出庭受審。（法新社）

法國一名麻醉科醫師被控多年來在手術過程中刻意下毒，導致多名病患心臟驟停甚至死亡。法國法院近日判處其無期徒刑，檢方認定其行為已嚴重背離醫師職責，造成重大社會震撼。

據英國《地鐵報》報導，法國東部杜省刑事法院近日裁定，53歲前麻醉科醫師弗雷德里克．佩希耶（Frédéric Péchier）在2008年至2017年間，於貝桑松兩家診所多次在點滴輸液袋中摻入危險藥物，導致病患心臟驟停或大量出血，共造成12人死亡、另有多人中毒，判處無期徒刑並立即收押。

檢方指出，佩希耶在至少30名成人與兒童病患的靜脈輸液中，加入高劑量鉀鹽、局部麻醉藥、腎上腺素或肝素，藉此製造突發醫療危機，再出面進行急救，動機被認為與炫耀急救能力、滿足權力感及打擊同事名聲有關。檢方形容其為案件中的「關鍵共通點」。

案件於2017年曝光，起因是多起原本風險不高的手術接連發生不明原因的心臟驟停。其中一名36歲女性在脊椎手術中突發心跳停止，事後檢測發現其使用的藥物中，鉀含量高出正常劑量百倍，引發司法調查。

首起確認的死亡案例為2008年一名53歲男子，在例行腎臟手術中因心臟驟停身亡，事後檢出致命劑量的利多卡因。調查顯示，所有相關案件均與佩希耶值勤時間重疊。

歷時近四個月的審理中，多名倖存者出庭作證。佩希耶一度否認有人遭下毒，後改口承認事件存在，但否認為兇手。法院宣判時，法官裁定其立即入獄。辯護律師則表示，判決缺乏不可動搖的直接證據，將提出上訴。

