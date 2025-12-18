為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    歐盟領袖峰會登場 聚焦動用俄凍結資產援烏

    2025/12/18 19:31 中央社
    烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社檔案照）

    歐洲聯盟（EU）領袖今天召開峰會，就動用俄羅斯遭凍結資產來為烏克蘭提供資金展開討論，其中扮演關鍵角色的比利時面臨要求其放棄反對立場的壓力。

    法新社報導，隨著美國總統川普積極推動與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）達成協議，以結束戰事，由27個成員國組成的歐盟亟思強化對盟友烏克蘭的支持。

    官員強調，這場峰會將「不惜時間」力求敲定協議，因為戰爭已近4年，烏克蘭的存亡以及歐洲的公信力都岌岌可危。

    歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「在找到為烏克蘭提供資金的解決方案之前，我們不會離開這場峰會。」

    歐盟執委會希望利用遭凍結的俄羅斯央行資產，為烏克蘭提供一筆貸款，同時也保留一項備案，亦即由歐盟自行籌資。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將出席這場峰會，力促歐盟動用俄羅斯資產；德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等人堅稱「沒有更好的選項」。

    不過，比利時總理德威弗（Bart de Wever）表示，目前為止，他仍未被說服。

    他告訴比利時國會議員：「我還沒有看到任何能說服我同意比利時點頭的文本。」他還說，希望18日能看到「有說服力的內容」。

    澤倫斯基今天表示，烏克蘭與美國代表團將於19日與20日在美國舉行新一輪會談，以結束俄羅斯的入侵。

    基輔當局表示，華府正「施壓」歐盟不要動用這些資產，因為美方視其為爭取俄羅斯讓步的重要談判籌碼。

    但歐盟官員否認這種說法，並表示如果有任何影響，那也是推動和平反而加速動用俄羅斯資金的努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播