歐盟領袖峰會登場 聚焦動用俄凍結資產援烏

歐洲聯盟（EU）領袖今天召開峰會，就動用俄羅斯遭凍結資產來為烏克蘭提供資金展開討論，其中扮演關鍵角色的比利時面臨要求其放棄反對立場的壓力。

法新社報導，隨著美國總統川普積極推動與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）達成協議，以結束戰事，由27個成員國組成的歐盟亟思強化對盟友烏克蘭的支持。

官員強調，這場峰會將「不惜時間」力求敲定協議，因為戰爭已近4年，烏克蘭的存亡以及歐洲的公信力都岌岌可危。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「在找到為烏克蘭提供資金的解決方案之前，我們不會離開這場峰會。」

歐盟執委會希望利用遭凍結的俄羅斯央行資產，為烏克蘭提供一筆貸款，同時也保留一項備案，亦即由歐盟自行籌資。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將出席這場峰會，力促歐盟動用俄羅斯資產；德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等人堅稱「沒有更好的選項」。

不過，比利時總理德威弗（Bart de Wever）表示，目前為止，他仍未被說服。

他告訴比利時國會議員：「我還沒有看到任何能說服我同意比利時點頭的文本。」他還說，希望18日能看到「有說服力的內容」。

澤倫斯基今天表示，烏克蘭與美國代表團將於19日與20日在美國舉行新一輪會談，以結束俄羅斯的入侵。

基輔當局表示，華府正「施壓」歐盟不要動用這些資產，因為美方視其為爭取俄羅斯讓步的重要談判籌碼。

但歐盟官員否認這種說法，並表示如果有任何影響，那也是推動和平反而加速動用俄羅斯資金的努力。

