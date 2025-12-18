華納兄弟出售案牽連CNN 川普蠢蠢欲動

美國總統川普。（美聯社檔案照）

有線電視新聞網（CNN）所屬母公司華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）正朝向被併購的命運邁進，美國總統川普（Donald Trump）則希望藉此變局，影響這家指標性新聞頻道的節目走向，使CNN未來局勢愈發不明朗。

法新社報導，WBD呼籲股東拒絕派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）的惡意收購案，轉而支持串流龍頭Netflix提出的交易方案。

華爾街日報報導，派拉蒙執行長大衛．艾里森（David Ellison）——其父為甲骨文（Oracle）聯合創辦人、川普親密友人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）——已向川普保證，若成功收購，將調整CNN的編輯立場及節目編制。

這可能讓曾激怒川普的主持人柯林斯（Kaitlan Collins）和塔柏爾（Jake Tapper）等面臨去留危機。

川普也顯然準備把握這次契機，並公開表示將親自參與政府對最終交易案的決策，而非交由司法部全權處理。

川普上週在白宮對企業領袖表示：「我認為，目前經營這家公司的團隊，以及管理CNN、這群非常不誠實的人，都不應該被允許繼續下去。」「我覺得CNN應該和其他資產一起出售。」

危險時刻

川普長期與CNN及其他主流媒體關係緊張，屢將之貼上「假新聞」標籤並多次在社群媒體發動攻擊。

他堅持CNN應落入友善手中，似乎明顯偏向派拉蒙的收購案——即便Netflix的提案同樣規劃將CNN出售予未公開的新買家。

艾里森團隊今年7月獲監管單位核准派拉蒙與天空之舞合併，前提是將調整哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的編輯方向。

馬里蘭大學（University of Maryland）廣播新聞學教授費德斯坦（Mark Feldstein）告訴法新社：「川普總統已公開將目標對準這家新聞電視網。」

他表示：「CNN在政治與經濟層面現在都正處於非常危險的時期。」

「派拉蒙若懦弱右傾，對CNN的編輯獨立性將明顯構成威脅，但就算由Netflix收購華納兄弟、卻不將CNN納入交易範圍，CNN的處境未必會好多少。」

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）調查，CNN雖受左傾觀眾喜愛，仍有20%共和黨人經常收看。

在Netflix的方案下，WBD很可能將CNN及其他電視網分拆成立新公司「探索全球（Discovery Global）」。

如此一來，CNN將歸屬一家背負高額債務、成長前景疲弱、仍倚賴美國有線電視的上市公司——美國有線電視市場近年每年減少數百萬訂戶。

麥迪遜與沃爾（Madison and Wall）顧問公司執行長魏瑟（Brian Wieser）表示，在這情勢下，Discovery Global很難找到投資CNN的正當性，因為公司勢必得優先顧及整體營運績效。

緊抓觀眾

在紐約時報與英國廣播公司（BBC）前主管湯普森（Mark Thompson）領軍下，CNN正進行重大戰略轉型，減少對傳統電視觀眾的依賴。

今年10月，CNN推出每月6.99美元訂閱服務，除多數節目可線上收看，CNN.com網站自近一年前設立收費牆起也納入服務內容。

湯普森日前指出，CNN委託的研究顯示，自COVID-19疫情爆發以來約有1800萬美國民眾取消有線電視，他們對於單獨訂閱制表現出「高度興趣」。

他說：「為了讓CNN未來持續強韌，我們得抓緊目前的觀眾。」

福斯新聞（Fox News）、CNBC、新聞頭條（Newsmax）甚至國家廣播公司新聞網（NBC News）近年也曾嘗試純串流產品，但皆屬附加型服務。

過去稱霸全新聞頻道領域的CNN，如今平均每日觀眾人數不到50萬，遠遜於微軟國家廣播公司（MSNBC）及福斯新聞，甚至落後於家居頻道HGTV，但官方仍強調持續維持獲利。

賓州大學（University of Pennsylvania）媒體政策教授畢卡德（Victor Pickard）表示：「CNN在更廣泛的新聞媒體生態系中仍具重要地位，尤其憑藉其品牌實力和全球影響力。」

魏瑟則說：「對CNN而言，最理想的方式是單獨出售，但問題在於，這幾乎不可能在沒有川普政府介入下發生。」

