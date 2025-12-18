畫面曝光!搶匪要脅潑油卻卡在「這動作」 英國店員反擊揮鏟痛扁

蒙面搶匪闖入店內威脅「點火焚燒」，店員拿起園藝鐵鏟趕退歹徒。（圖截自Reddit／r/AskBrits）

英國倫敦西部的溫布利（Wembley）一名蒙面搶匪闖入店內，在櫃台後方潑灑汽油，威脅要「點火焚燒」，企圖強奪財物。面對威脅，店員展現出驚人的膽識，拿起店內的園藝鐵鏟與歹徒展開激烈搏鬥，最終成功趕退歹徒。

《太陽報》報導，事發於上週日（14日）上午約8點45分，監視器錄下歹徒最初假裝成顧客入內，甚至悠哉地向店員打招呼。隨後，他突然掏出綠色汽油桶，在收銀台後方瘋狂潑灑，並咆哮「把錢交出來，不然我就放火燒了你」！面對突如其來的威脅，店員在驚恐中迅速退後，隨即轉身奔向店鋪後方尋找防身工具。

當店員手持園藝用鐵鏟回到前台時，戰況進入白熱化。搶匪雖不斷威脅要點火，但在店員揮鏟猛擊下步步後退。混亂中，歹徒異想天開企圖抱走整個收銀機，卻因地面濕滑摔倒，店員趁機對其施以多次痛擊。兩人從櫃台內一路扭打到店鋪中央，貨架與商品被撞得東倒西歪，現場一片狼藉。在激戰近3分鐘後，另一名熱心民眾介入支援，合力將這名歹徒趕出店外。

這段影片曝光後，不少網友將其比喻為動作電影橋段，紛紛留言「這簡直比電影還精采！做得好，店員守住了他的地盤」！也有人打趣說，看到歹徒被鐵鏟痛扁的畫面讓人大快人心。雖然這起案件最終無人受傷且財物未失，但也引發民眾對當地治安惡化的憂慮，認為店員在威脅下的自衛行為實屬無奈。

