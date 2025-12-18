打還是談？普廷昨撂狠話 今傳美俄代表週末於邁阿密會面

俄羅斯克里姆林宮週四證實，正準備與美國展開接觸，雙方代表預計週末在邁阿密會晤。（美聯社）

俄羅斯克里姆林宮今天（18日）證實，準備與美國接觸，釐清美方先前與歐洲各國及烏克蘭針對停戰方案的談判細節。《路透》報導，雙方代表預計週末在美國邁阿密會晤，俄方代表團可能包含總統普廷的經濟特使特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天向媒體說：「我們確實正在準備與美國同行進行特定接觸，以便獲取有關美方與歐洲夥伴及烏克蘭合作成果的詳細資訊。」據悉，美國近期已分別與俄羅斯、烏克蘭當局以及歐洲各國領導人多場磋商，試圖提出結束戰爭的具體提案，但截至目前為止，各方仍未達成任何正式的和平協議。

請繼續往下閱讀...

然而，在外交接觸的背後，俄羅斯總統普廷的立場依舊強硬。普廷週三公開威脅，如果烏克蘭與歐洲政界人士不願接受美方提出的和平方案，俄羅斯將武力奪取更多烏克蘭領土。普廷甚至在發言中以尖銳詞彙批評歐洲政治家，顯見其「以戰逼和」的策略並未鬆動。

目前，俄羅斯實際掌控約19.2％的烏克蘭領土。這包括2014年強行併吞的克里米亞半島（Crimea）、東部頓巴斯地區（Donbas）的大部分區域，以及南部的赫爾松（Kherson）與扎波羅熱（Zaporizhzhia）州的大片土地。

面對俄軍的擴張，歐洲領導人重申與基輔站在一起的決心。歐洲政界普遍擔憂，若俄羅斯在烏克蘭戰場取得全面勝利，未來莫斯科恐將攻擊北約（NATO）成員國。針對這類擔憂，克里姆林宮則多次反駁，斥之為「毫無根據的無稽之談」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法