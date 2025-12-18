為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    打還是談？普廷昨撂狠話 今傳美俄代表週末於邁阿密會面

    2025/12/18 19:42 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯克里姆林宮週四證實，正準備與美國展開接觸，雙方代表預計週末在邁阿密會晤。（美聯社）

    俄羅斯克里姆林宮週四證實，正準備與美國展開接觸，雙方代表預計週末在邁阿密會晤。（美聯社）

    俄羅斯克里姆林宮今天（18日）證實，準備與美國接觸，釐清美方先前與歐洲各國及烏克蘭針對停戰方案的談判細節。《路透》報導，雙方代表預計週末在美國邁阿密會晤，俄方代表團可能包含總統普廷的經濟特使特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）。

    克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天向媒體說：「我們確實正在準備與美國同行進行特定接觸，以便獲取有關美方與歐洲夥伴及烏克蘭合作成果的詳細資訊。」據悉，美國近期已分別與俄羅斯、烏克蘭當局以及歐洲各國領導人多場磋商，試圖提出結束戰爭的具體提案，但截至目前為止，各方仍未達成任何正式的和平協議。

    然而，在外交接觸的背後，俄羅斯總統普廷的立場依舊強硬。普廷週三公開威脅，如果烏克蘭與歐洲政界人士不願接受美方提出的和平方案，俄羅斯將武力奪取更多烏克蘭領土。普廷甚至在發言中以尖銳詞彙批評歐洲政治家，顯見其「以戰逼和」的策略並未鬆動。

    目前，俄羅斯實際掌控約19.2％的烏克蘭領土。這包括2014年強行併吞的克里米亞半島（Crimea）、東部頓巴斯地區（Donbas）的大部分區域，以及南部的赫爾松（Kherson）與扎波羅熱（Zaporizhzhia）州的大片土地。

    面對俄軍的擴張，歐洲領導人重申與基輔站在一起的決心。歐洲政界普遍擔憂，若俄羅斯在烏克蘭戰場取得全面勝利，未來莫斯科恐將攻擊北約（NATO）成員國。針對這類擔憂，克里姆林宮則多次反駁，斥之為「毫無根據的無稽之談」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播