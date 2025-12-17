為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    哈佛醫學院驚悚醜聞！太平間經理盜賣「人頭、臉皮」判囚8年

    2025/12/17 18:03 編譯陳成良／綜合報導
    全球頂尖學府哈佛大學醫學院（Harvard Medical School）爆發駭人聽聞的遺體盜賣醜聞。（美聯社檔案照）

    全球頂尖學府哈佛大學醫學院（Harvard Medical School）爆發駭人聽聞的遺體盜賣醜聞。（美聯社檔案照）

    全球頂尖學府哈佛大學醫學院（Harvard Medical School）爆發的駭人遺體盜賣案迎來司法判決。美國司法部宣布，該校前太平間經理洛奇（Cedric Lodge）因長期竊取並販賣捐贈用於科學研究的人體器官與部位，於17日被法院判處8年有期徒刑。

    據《法新社》報導，現年58歲的洛奇在今年5月已承認相關指控。案情顯示，他利用職務之便，從2018年至2020年3月期間，在未經校方或捐贈者家屬同意的情況下，將原本應捐贈給醫學院進行教學與研究的人類遺體肢解，並將「戰利品」帶離學校。

    專偷頭顱、人皮與大腦 妻子協助運送

    檢方指出，洛奇盜取的部位令人毛骨悚然，包括內臟器官、大腦、皮膚、手部、臉部，甚至包含「已解剖過的頭顱」。

    調查發現，洛奇並非獨自犯案，他與現年65歲的妻子丹妮絲·洛奇（Denise Lodge）合作，將這些屍塊從位於波士頓附近的哈佛醫學院，運回兩人位於新罕布夏州戈夫斯敦（Goffstown）的住處。隨後，他們透過網路聯繫買家，並將這些人體部位寄送給賓州、麻薩諸塞州及其他地區的客戶。

    哈佛大學校方表示，洛奇已於2023年5月被解雇。而在這起案件中協助運送與交易的妻子丹妮絲，也被判處1年有期徒刑。

    聯邦調查局（FBI）費城分局特別探員雅各布斯（Wayne A. Jacobs）在判決後發表聲明指出：「今天的判決是確保那些策劃並執行這起令人髮指（heinous）罪行的人受到法律制裁的重要一步。」司法部進一步透露，許多被洛奇盜賣的人類遺骸，隨後又被買家轉手以更高的價格出售牟利。目前，涉案的多名買家也已面臨判刑或正在等待審判。

