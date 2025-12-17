1美分走入歷史！最後一組「末代硬幣」天價曝光

為了紀念1分錢在美國文化中存在的232年，美國鑄幣局特地發行了232組套幣，每組套幣包含3枚2025年版的1分錢。（美聯社）

美國流通長達232年的「一分錢」（Penny）正式走入歷史。隨著美國政府今年11月停止生產1分錢硬幣，美國鑄幣局（U.S. Mint）委託拍賣行出售最後一批「末代套幣」。結果顯示，這些面額微不足道的硬幣引發收藏家瘋狂競標，232套硬幣的總成交金額高達1676萬美元（約新台幣5.45億元）。

據《美聯社》17日報導，這場由史塔克鮑爾斯畫廊（Stack's Bowers Galleries）主辦的拍賣會於上週四舉行。其中，編號第232號、包含「史上最後鑄造的3枚1分錢」的套幣，以單套80萬美元（約新台幣2600萬元）的天價落槌。得標者除了獲得硬幣，還同時標下了鑄造這些硬幣的3具模具（dies）。

請繼續往下閱讀...

含24K金幣 刻有Omega符號

為了紀念1分錢在美國文化中存在的232年（1793-2025），鑄幣局特地發行了232組套幣。每組套幣包含3枚2025年版的1分錢：1枚鑄造於費城鑄幣局、1枚鑄造於丹佛鑄幣局，以及1枚象徵時代終結的24K金幣。此外，每枚硬幣上都刻有獨特的「Omega」（Ω，希臘字母最後一個字）符號，象徵1分錢時代的終結。

史塔克鮑爾斯畫廊總裁肯德雷拉（Brian Kendrella）表示，這些硬幣捕捉了大眾的想像力，是極少數能引起如此關注的稀有錢幣。該畫廊錢幣學總監克拉耶維奇（John Kraljevich）更直言：「我參加錢幣拍賣40年了，從未見過這種景象。」

美國1分錢自1793年首次發行以來，曾能買到餅乾或糖果，但在通貨膨脹下，其實際購買力早已微乎其微，多數被民眾丟在罐子或抽屜深處。如今隨著生產線關閉，這些不起眼的銅板正式轉身成為歷史文物。克拉耶維奇指出，1分錢早已融入美國語言與流行文化，停止生產對許多人而言，是一種懷舊的告別。

費城鑄幣局內的1分錢硬幣鑄模。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法