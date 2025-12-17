川普2.0行政命令已破220道！ 法新社：速度堪比小羅斯福

美國總統川普自今年1月20日重返白宮以來，已簽署221道行政命令，超越他首個總統任期的總和。（路透）

美國總統川普15日簽署行政命令，將合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）定義為「大規模毀滅性武器」（WMD）。《法新社》報導，這是川普自今年1月20日重返白宮以來所簽署的第221道行政命令，已超越他首個總統任期的總和，凸顯他行使行政權力的規模與速度都非常驚人。

《法新社》分析指出，川普以二次世界大戰以來前所未見的速度簽署行政命令，內容從推動人工智慧（AI）發展，對抗所謂的「覺醒文化」，到取消對蓮蓬頭的節水限制，讓水壓流量可以更高，以讓美國人能好好洗澡等。

根據最新公布的資料，川普重返白宮以來，聯邦公報（Federal Register）迄今已正式公布220道行政命令；這些行政命令具法律約束力，且無須國會批准。

川普15日簽署的第221道行政命令，將合成鴉片類藥物芬太尼定義為「大規模毀滅性武器」，預計稍後也將刊登在聯邦公報上。

相較於川普簽署行政命令的速度與數量，美國前總統拜登、歐巴馬和小布希，平均每年僅簽署30至40道行政命令。

只有民主黨籍的前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在簽署行政命令的速度與川普不分軒輊，他在1933年至1945年的4個總統任期內簽署了約4000道行政命令，儘管當時美國正處於經濟大蕭條與二次世界大戰這樣的特殊背景下。

儘管共和黨在聯邦參、眾兩院都擁有多數席位，但川普仍依賴行政命令。加州大學聖塔芭芭拉分校政治學教授伍利（John Wooley）表示：「這些行政命令是溝通策略的一部分，這是一種向重要選民群體發出信號的方式，表明他正在推進『事業』。」

分析顯示，川普絕大多數（約60%）的行政命令涉及國內問題，而純粹涉及外交政策的不到10%，其餘的則涵蓋其他雜項事務。

伍利指出，川普經常攻擊前朝拜登政府，例如指責他允許數百萬非法移民入境，川普超過15%的行政命令可以被歸類為「清算舊帳」。

從10月初開始，川普簽署行政命令的速度已有所減緩，2個半月以來僅簽署12道新行政命令。而從1月20日至4月底，也就是他第二個任期的前4個月，川普平均每個月簽署超過30道行政命令。

