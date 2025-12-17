仇日中國寵物美容師拍抖音「虐打柴犬」 日網怒轟︰喪盡天良

中國寵物美容師一邊打柴犬，一邊飆罵柴犬「日本血統」的影片，在各國社群平台瘋傳。（圖擷取自@@hellomitz3 社群平台「X」，本報合成）

中日關係持續緊張，中國政府帶頭對日本祭出一連串報復，「忠貞愛黨」的小粉紅也跟著到處出征。中國抖音最近瘋傳，1名中國寵物美容師一邊暴力毆打柴犬，一邊飆罵柴犬「日本血統」的影片，惡劣言行備受小粉紅讚賞，影片傳到日本社群則引爆全網怒火炎上。

據了解，這段在微博、小紅書、嗶哩嗶哩（bilibili）等中國社群平台被瘋傳的虐待寵物柴犬影片，源自中國短影音平台抖音，由在中國江蘇省開業、抖音帳號擁有近百萬粉絲追蹤的寵物美容師「崇崇」發布，而且受害柴犬數量不只1隻。「崇崇」指稱，所有被她全力痛揍、甚至拿武器毆打的柴犬，都有獲得飼主同意，雙方也有簽訂「生死契約」，這些不受控的柴犬全是其他店拒收的黑名單常客。

影片顯示，柴犬多次激烈抗拒「崇崇」靠近，她氣得不斷朝柴犬猛力巴頭、連甩巴掌，更拿出愛的小手拍或棍棒，狠狠朝柴犬頭腦、臉部、脊椎等部分抽打，飼主在一旁目睹全程。另外，「崇崇」痛毆柴犬的過程中，還不斷飆罵「一點都不識時務，跟你那個祖祖輩一個死樣子」、「你神經錯亂了啊，你以為還待在你那個國家（日本）裡面呢，那個國家已經投降了你知道嗎，沒必要這樣，反抗沒有用」等話語。

對於「崇崇」展現仇日言行與棍棒教育，中國網友與小粉紅一面倒拍手叫好，認為「狗就是要被狠狠暴打才會乖乖聽話」，還叫囂這個道理對待日本人也完全適用，「高市早苗︰別打了我投降」、「看吧各位，對待日本你就得比他兇誰」、「我也養狗，只要不是拿刀捅我都能接受」、「終於知道為啥要叫狗男人了，一個脾性，敬酒不吃吃罰酒」、「好爽的工作，既能賺錢還能毆打顧客，好解氣，不用被客戶憋出內傷」。

相關影片曝光後，許多看不下去的外國網友紛紛進行「大翻譯運動」，分享到臉書、IG、Threads、YouTube等社群平台，昨（16）日起在日本民眾常用的X（原推特）引發軒然大波。大批日本網友砲轟，中國人虐待無辜動物的同時，還不忘宣揚仇日，言行舉止喪盡天良且毫無人性，「殘暴的野蠻人」、「日本人雖然討厭中國，但這並不代表會虐待熊貓」、「我很樂意立刻歸還熊貓，但我希望柴犬能被送回日本」、「如果連柴犬都會受到這樣的對待，我不知道日本人會遭遇到什麼」、「柴犬和秋田犬都是日本的瑰寶，請不要把牠們輸入到那種會虐待動物的國家！」

另有其他有養柴犬的飼主、訓犬師、寵物美容師留言指出，多數柴犬天生怕水、還有著令人難以掌控又有些神經質的個性，如果飼主在柴犬小時候沒有好好進行減敏訓練，長大後確實容易出現極度抗拒洗澡、直接張口攻擊人等情況，因此常登上寵物美容店的拒收名單；他們提醒，任何人都應該在養狗前做好功課，而不是等到出問題才動用棍棒毆打。

虐打柴犬的中國寵物美容師「崇崇」，在抖音帳號擁有近百萬粉絲追蹤。（圖擷取自中國嗶哩嗶哩、抖音「崇崇」，本報合成）

