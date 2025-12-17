中國一線女星鞠婧禕和經紀公司撕破臉 10年收入6.2億引熱議

中國一線女星鞠婧禕和經紀公司絲芭傳媒鬧出合約糾紛，絲芭突揭露鞠婧禕10年來收入為1億3904萬4543.5人民幣。（圖擷自鞠婧禕微博）

中國一線女星鞠婧禕曾在多部大投資電視劇飾演女主角，從偶像團體SNH48出身的她與經紀公司「上海絲芭文化傳媒集團」鬧出合約糾紛，鞠婧禕委任律師昨（16日）晚間7時許公開訴訟文件後，絲芭傳媒在1個小時過後發布公告，揭露鞠婧禕10年來收入為1億3904萬4543.5人民幣（約新台幣6.22億元），引發民眾議論。

從微博瘋傳的各種消息可以看到，鞠婧禕於2013年和絲芭簽約後，公司截至2024年5月已向鞠婧禕支付1億3904萬4543.5人民幣，並且有本人簽收憑證，相關證據已在訴訟中提交給法院。

除此之外，絲芭傳媒還提供鞠婧禕配有司機的賓士車代步、在上海外灘提供155平方公尺（約46.8坪）的高級公寓讓鞠婧禕居住多年，之後更在鞠婧禕要求下提供面積更大的住處，並且報銷鞠婧禕本人或朋友的旅遊支出、生活開銷。

絲芭傳媒指出，鞠婧禕2017年開個人工作室單飛後，公司全面協助並為她分配多名專職工作人員，同時還承擔全部風險投資1.6億人民幣（約新台幣7.15億元），幫她專門打造「大女主」電視劇《芸汐傳》，為其打開影視之路。

絲芭傳媒的說法引起中國網友熱議，不少人認為1.39億人民幣對普通人來說很多，但在藝人之中以鞠婧禕的走紅程度來看，10年來這些錢算是低了；還有許多網友批評絲芭傳媒明明就向鞠婧禕隱瞞收入、簽雙重合約、偽造簽名，在公告裡卻都沒有提及，只說一些公司好的方面，因此支持鞠婧禕提告維權。

