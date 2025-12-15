為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    菲漁船遭中海警船噴射水柱釀3傷 小馬可仕下令加強護漁

    2025/12/15 20:55 中央社
    中國最近在南海爭議海域向菲律賓漁船噴射強力水柱，導致3人受傷。菲律賓國家海事委員會今天表示提出外交交涉，總統小馬可仕也指示海岸防衛隊採取行動，保護漁民安全。

    菲律賓總統府新聞官卡斯楚（Claire Castro）今天在例行記者會上說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已指示海岸防衛隊（PCG）在南海「戰略位置」部署船艦，監看海上局勢，並保護菲律賓漁民的人身安全。她補充，小馬可仕也支持海岸防衛隊購買更多艦艇，以加強護漁能力。

    菲律賓國家海事委員會（NMC）今天發表聲明，指控中國海警船12日在仙賓暗沙（Sabina Shoal）一帶，向大約20艘菲律賓小型漁船噴射強力水柱，造成3名漁民在船上跌倒受傷、數艘漁船受損。此外，中國海警船還透過「危險攔阻操作」以及割斷錨繩等作法，「騷擾」在自家專屬經濟區（EEZ）合法作業的菲律賓漁民。

    聲明說，海岸防衛隊3艘艦艇馳援漁民途中，也遭到中方海警船阻攔，但仍順利抵達目的地，為受傷漁民提供醫療服務，同時為其他漁船補給燃料、糧食、飲水和冰塊。

    仙賓暗沙距菲律賓巴拉旺省（Palawan）大約70海里，菲方主張位於菲律賓200海里專屬經濟區範圍之內。

    聲明強調，中方向菲律賓小型漁船噴射強力水柱等作法毫無正當性，菲方將提出外交交涉，要求中方停止類似行動。

    NMC發言人羅培茲（Alexander Lopez）今天在另一場記者會上表示，受傷漁民正在休養中，目前狀況大致良好。

    另一方面，美國國務院14日也發表聲明，譴責中國對菲律賓漁民噴射水柱等行為，指出這些舉動危及漁民生計，美國將與盟友共同對抗中國愈來愈危險且破壞區域穩定的挑釁行為。

    中國以「10段線」主張聲索南海大部分海域，菲律賓則援引聯合國海洋法公約，主張獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，雙方聲索海域重疊，紛爭不斷。

    10月間，菲方才剛指控中國海警船在中業島海域追撞菲國漁業局公務船，人民解放軍殲-16（J-16）戰機和海軍直升機，在黃岩島空域騷擾菲律賓巡邏機。

