妥協！烏俄戰爭持續近4年 澤倫斯基重磅宣布願放棄加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

俄羅斯2022年2月24日揮兵入侵烏克蘭的其中一個原因，就是烏國希望加入北大西洋公約組織（NATO），長期反對北約東擴的俄國認為這對其國家安全構成威脅。如今烏俄戰爭已持續快4年，在美國積極介入調停下，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在新一輪和平談判登場前，重磅宣布願放棄加入北約！

美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）預計今天（14日，柏林時間）將在德國柏林與澤倫斯基、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等歐洲領袖會晤。這次會晤至關重要，因為白宮正敦促烏克蘭在年底前達成一項和平協議，結束烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭。

請繼續往下閱讀...

根據《路透》在台灣時間14日晚間的報導，這場會談開始前，澤倫斯基已先行向魏科夫表達「烏克蘭放棄加入北約軍事聯盟」，作為結束與俄羅斯戰爭的妥協方案，盼藉此換取西方的安全保證。此舉標誌烏國重大轉變，因為烏國一直以來努力想加入北約，以抵禦俄羅斯侵略，該國憲法也包含加入北約的訴求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法