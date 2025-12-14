超扯！自稱「偽娘」男子硬闖女湯共浴 被旅日台女抓包砲轟

1名台灣女遊客爆料，她跟團去日本旅遊並入住某間著名溫泉飯店，不料卻在女湯泡澡時，浴池突然有1名自稱「偽娘」的可疑人士闖入。示意圖，圖與新聞事件無關。（情境照）

近期1名台灣女遊客爆料，她跟團前往日本四國旅遊，並入住當地著名溫泉飯店，未料她在女湯泡澡時，突然有1名自稱「偽娘」的可疑人士闖入，還不斷用毛巾遮掩下體並四處張望，引起在場所有女性不適，因而向飯店反映，警方獲報立即將「偽娘」帶走，並證實他確實為男性，然而飯店事後處理方式，卻讓原PO與其他受害女性氣炸。

據了解，這名台灣女遊客在社群平台Threads發文表示，自己近期參加日本四國團，一行人在9日入住在香川縣的某間知名溫泉飯店，卻在泡湯時發生一段毛骨悚然的插曲。原PO回憶，她入住後前往女性專用的女湯泡澡，不料突然有1名自稱是「偽娘」的年輕人闖入，對方留著及肩短髮、戴著黑框眼鏡，並在進入女湯後有許多詭異舉動。

原PO表示，她一開始只當對方是外表較為中性的女性，但有眼尖的同行團員發現對方「沒有胸部」，行走時總是拿毛巾緊緊遮掩下體，並在浴池與洗身區之間頻繁移動位置，期間還會不時四處張望在場其他女性，鬼鬼祟祟的行為相當突兀又失禮，讓眾人感到極度不安與警戒，她立即向飯店工作人員反映，請他們前來處理這名年輕人。

事後警方到場將這名「偽娘」帶走，並證實其生理性別為男性，但原PO與其他被看光的受害女性從飯店經理口中得知，這名可疑的偷窺色狼僅被警方連夜做筆錄，後續並未進行其他處置，而經理對此也僅有口頭致歉，並以「飯店不能檢查每位旅客」為由聲稱此事難以預防，讓眾人對此既錯愕又氣憤，認為業者對入住旅客防護措施漏洞百出。

原PO補充，事後旅行社回報警方處理方式，對那名犯人僅「口頭嚴重警告」，讓她氣得砲轟︰「這代表什麼，在日本亂闖女湯偷窺不構成犯罪喔！各位自己去日本泡湯小心了」、「先不管對方動機為何？是否真的是偽娘，但只要他身上還有男性生殖器官，他就不能出現在女性浴場，這就跟我覺得這東西是我的，我就可以偷拿嗎？」。

貼文曝光後，引發全網譁然，「這就是我對免術換證的最大疑慮，一旦開放，甚至連趕他走的理由都沒」、「反對免術換證就是在防這種人，一群男娘在那邊法律沒有規定不想就想衝進去女性空間」、「之前新宿本來有個大樓，也是把一個樓層的廁所改成性別認知友善廁所，結果裡面全都是等著女生進去搭訕的男人，炎上了一陣子才取消了」。

也有部分網友指出，原PO提到男子有戴黑框眼鏡，擔心對方使用擁有即時拍照、錄影等功能的AI眼鏡，懷疑他是故意進入女湯偷拍，並將畫面拿去網路上販售。另據日媒報導，厚生勞動省規定公共浴池和飯店設施，必須根據「生理特徵」區分男女浴池；《旅館業衛生》和《公共浴池衛生管理準則》均規定7歲左右及以上的男女，嚴禁混浴。

