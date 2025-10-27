為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本露天泡湯遭男偷窺旅館業者回「可能在捉蟲」台女氣炸：我像獨角仙？

    2025/10/27 10:51 即時新聞／綜合報導
    溫泉示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    溫泉示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    天氣轉涼，泡湯旺季將至，不少旅人紛紛前往日本體驗溫泉之旅。不過，近日一名台灣女子在岩手縣「愛隣館」獨自泡露天女湯時，竟遭陌生男子闖入偷窺，對方停留約10秒才離開。女子通報旅館後，業者卻以「可能是來抓獨角仙或鍬形蟲」回應，既未報警、也未退費，處理態度引發熱議。

    該名女網友在Threads還原過程指出，當時她和家人入住花卷溫泉鄉評價極高的知名旅館「愛隣館」，晚上11時許許獨自泡湯，卻突然有一名男子悄聲現身，距離僅約3公尺，「我完全不知道他何時來到、來幹嘛，有沒有武器，全裸的我也無力抵抗......最恐怖的是他緊盯著我將近10秒，才從容離開。」

    她驚嚇之餘立即通報旅館人員，並要求高層介入處理。不料，隔天旅館高層雖口頭致歉，卻表示「男子可能在捉昆蟲」，更引用其他房客說法稱「他應該是在找獨角仙或鍬形蟲」，讓她十分傻眼「所以我像獨角仙還是鍬形蟲？」

    原Po指出，旅館後續未通報警方、也未減免費用，只象徵性道歉了事。她補充，這趟出國旅程規劃緊湊，無法預留時間報警，加上溫泉不能帶手機，她當下根本無法拍照證明有男人偷窺。

    她退房後回現場勘查，竟發現露天女湯附近有一條隱密階梯步道，可輕易通往柵欄下方的大空間，「偷窺者很可能是靠這條路潛入」。她擔心該通道不僅讓人可自由出入，連野生動物如熊都可能闖進，恐成重大安全漏洞。

    此外，原Po提到，日本2023年曾破獲跨縣偷拍露天溫泉的犯罪集團，成員長期於全國超過百處溫泉安裝偷拍設備，受害者逾萬人。她不禁懷疑，偷窺男子是否也涉及偷拍行為，「我只希望不要再有人受害了」。

    她強調，如果自己未公開此事，萬一以後還有人受害怎麼辦？她不想就這麼算了，加上近期岩手縣剛傳出熊拖走溫泉旅館清潔人員致死的事件，「我更擔心萬一下次擅闖旅館的不是男人，而是熊呢？手無寸鐵的全裸泡湯客，如何防禦得了偷窺者、偷襲者，或是一頭熊？天氣轉涼，很多台灣人應該跟曾經的我一樣，計畫著到日本泡湯吧？想提醒大家務必多注意安全！」

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播