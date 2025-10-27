日本露天泡湯遭男偷窺旅館業者回「可能在捉蟲」台女氣炸：我像獨角仙？

溫泉示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

天氣轉涼，泡湯旺季將至，不少旅人紛紛前往日本體驗溫泉之旅。不過，近日一名台灣女子在岩手縣「愛隣館」獨自泡露天女湯時，竟遭陌生男子闖入偷窺，對方停留約10秒才離開。女子通報旅館後，業者卻以「可能是來抓獨角仙或鍬形蟲」回應，既未報警、也未退費，處理態度引發熱議。

該名女網友在Threads還原過程指出，當時她和家人入住花卷溫泉鄉評價極高的知名旅館「愛隣館」，晚上11時許許獨自泡湯，卻突然有一名男子悄聲現身，距離僅約3公尺，「我完全不知道他何時來到、來幹嘛，有沒有武器，全裸的我也無力抵抗......最恐怖的是他緊盯著我將近10秒，才從容離開。」

請繼續往下閱讀...

她驚嚇之餘立即通報旅館人員，並要求高層介入處理。不料，隔天旅館高層雖口頭致歉，卻表示「男子可能在捉昆蟲」，更引用其他房客說法稱「他應該是在找獨角仙或鍬形蟲」，讓她十分傻眼「所以我像獨角仙還是鍬形蟲？」

原Po指出，旅館後續未通報警方、也未減免費用，只象徵性道歉了事。她補充，這趟出國旅程規劃緊湊，無法預留時間報警，加上溫泉不能帶手機，她當下根本無法拍照證明有男人偷窺。

她退房後回現場勘查，竟發現露天女湯附近有一條隱密階梯步道，可輕易通往柵欄下方的大空間，「偷窺者很可能是靠這條路潛入」。她擔心該通道不僅讓人可自由出入，連野生動物如熊都可能闖進，恐成重大安全漏洞。

此外，原Po提到，日本2023年曾破獲跨縣偷拍露天溫泉的犯罪集團，成員長期於全國超過百處溫泉安裝偷拍設備，受害者逾萬人。她不禁懷疑，偷窺男子是否也涉及偷拍行為，「我只希望不要再有人受害了」。

她強調，如果自己未公開此事，萬一以後還有人受害怎麼辦？她不想就這麼算了，加上近期岩手縣剛傳出熊拖走溫泉旅館清潔人員致死的事件，「我更擔心萬一下次擅闖旅館的不是男人，而是熊呢？手無寸鐵的全裸泡湯客，如何防禦得了偷窺者、偷襲者，或是一頭熊？天氣轉涼，很多台灣人應該跟曾經的我一樣，計畫著到日本泡湯吧？想提醒大家務必多注意安全！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法