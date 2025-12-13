為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    暖心女公園散步竟遭潑酸 帽T怪客隨機攻擊毀容

    2025/12/13 20:31 即時新聞／綜合報導
    美國女子公園散步遭遇隨機攻擊，全身一半皮膚二度及三度灼傷。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國女子公園散步遭遇隨機攻擊，全身一半皮膚二度及三度灼傷。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

    美國喬治亞州女子在公園散步，竟遭隨機攻擊，潑灑有毒化學物質，臉部和身體嚴重灼傷，而殘忍的凶手依然逍遙法外。

    紐約郵報》報導，46歲的瓦西萊夫斯基（Ashley Wasielewski）週三晚上參加完附近教堂所舉辦的耶誕節活動後，到公園散步，突然有個陌生人從背後接近她，將腐蝕性化學液體澆在她頭上。

    瓦西萊夫斯基衣服、甚至口袋內的車鑰匙都遭腐蝕，她皮膚灼傷刺痛，發出慘叫，當下質問凶手，「為什麼要往我身上潑」？

    瓦西萊夫斯基的兒子說，女媽傷勢嚴重，全身一半的皮膚包括臉部、頭皮、手和腿都二度、三度灼傷。

    瓦西萊夫斯基的好友說，她平時樂於助人，會在社區做義工，還會為無家可歸的人提供生活必需品，應該沒有與人結怨。

    凶手至今仍逍遙法外，當地警方已經與FBI合作緝捕，已鎖定一嫌犯，最後一次出現在監視器畫面時，身穿藍色牛仔褲和印有兔子圖案的深色連帽T恤。當地市長在臉書發文說，警方以最優先級別處理此案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播