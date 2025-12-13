暖心女公園散步竟遭潑酸 帽T怪客隨機攻擊毀容

美國女子公園散步遭遇隨機攻擊，全身一半皮膚二度及三度灼傷。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

美國喬治亞州女子在公園散步，竟遭隨機攻擊，潑灑有毒化學物質，臉部和身體嚴重灼傷，而殘忍的凶手依然逍遙法外。

《紐約郵報》報導，46歲的瓦西萊夫斯基（Ashley Wasielewski）週三晚上參加完附近教堂所舉辦的耶誕節活動後，到公園散步，突然有個陌生人從背後接近她，將腐蝕性化學液體澆在她頭上。

瓦西萊夫斯基衣服、甚至口袋內的車鑰匙都遭腐蝕，她皮膚灼傷刺痛，發出慘叫，當下質問凶手，「為什麼要往我身上潑」？

瓦西萊夫斯基的兒子說，女媽傷勢嚴重，全身一半的皮膚包括臉部、頭皮、手和腿都二度、三度灼傷。

瓦西萊夫斯基的好友說，她平時樂於助人，會在社區做義工，還會為無家可歸的人提供生活必需品，應該沒有與人結怨。

凶手至今仍逍遙法外，當地警方已經與FBI合作緝捕，已鎖定一嫌犯，最後一次出現在監視器畫面時，身穿藍色牛仔褲和印有兔子圖案的深色連帽T恤。當地市長在臉書發文說，警方以最優先級別處理此案。

