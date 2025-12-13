白宮超大宴會廳建案踢到鐵板 史蹟保護單位怒告川普違4項法令

2025年12月9日拍攝的畫面顯示，在被拆掉的白宮東廂原址興建1座新的大宴會廳工程仍在持續中。（美聯社）

由美國國會特許成立、職司保護美國歷史建築的非營利組織「國家歷史保護信託基金」（The National Trust for Historic Preservation）12日提起聯邦訴訟，以阻止川普總統在白宮土地上新建1座新的大型宴會廳，理由是川普推動此建案時規避審查過程，至少違反4項法律。

該訴訟的目的，在於迫使川普在進一步推進此建案前，將其興建這座面積廣達9萬平方英尺（約2529坪）的新宴會廳計畫，送交多個機構與國會，以供公開審查與徵詢意見。

請繼續往下閱讀...

今年7月底，白宮宣布這項堪稱100多年來最大規模的白宮改建工程；10月，川普突然下令拆除白宮東廂，以便騰出空間蓋這座大宴會廳。

根據「國家歷史保護信託基金」的告訴狀，沒有任何美國總統，無論是川普總統、拜登總統，或其他任何美國總統，能在未經任何審查下，合法獲准拆掉白宮的一部分；也沒有任何美國總統能在不給大眾表達意見的機會下，合法獲准在公共土地上蓋1座宴會廳。

白宮向來堅稱，用來蓋大型新宴會廳的那塊地，不受《國家歷史保護法》（National Historical Preservation Act）的約束；但「國家歷史保護信託基金」的律師認為，即便如此，川普也已違反美國法典（U.S. Code）的其他條文。

例如，美國聯邦法律有1條規定：「未經國會明確授權，不得在哥倫比亞特區的聯邦政府的任何保留區、公園或公共土地上，建造建築物或結構體。」

告訴狀說，川普推進白宮大宴會廳建案的方式，還違反《國家首都規劃法》（National Capital Planning Act）、管理美術委員會（Commission of Fine Arts）的法律、《國家環境政策法》（National Environmental Policy Act），以及《行政程序法》（Administrative Procedure Act）。

川普曾稱，大宴會廳位於白宮地界內，一切他說了算，所以不必遵守任何建築許可、分區或法律要求。但告訴狀指出，川普下令拆掉白宮東廂前，必須向國家首都規劃委員會（National Capital Planning Commission）、美術委員會，以及國會，提交計畫，以及必須遵循法律程序，才能在白宮地界上繼續任何工程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法