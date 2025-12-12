為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日眾議院女廁不足 高市早苗參與連署要求增設

    2025/12/12 22:59 駐日特派員林翠儀／東京12日報導
    日本首相高市早苗。（歐新社檔案照）

    日本首相高市早苗。（歐新社檔案照）

    日本出現首位女首相，提高了眾議院解決女廁不足問題的動力。日媒報導，朝野女性眾議員12日向國會提交請願書，要求在眾議院內增設女性用廁所，包括首相高市早苗也參與連署。

    日本國會尤其是眾議院一直以男性議員居多，建築的設計對女性議員並不友善，女性廁所多半是經由「改建或挪用」而來，而非整體規劃，雖然女性議員人數增加，但女廁設施並未有太多的改善。

    高市以前曾在受訪時提到她擔任總務大臣時，每當在眾院備詢，都要借用議長專用廁所，所以中午大都不敢用餐，因為不好意思在議長專用廁所刷牙。

    眾院去年改選後，女性眾議員大幅增加到73人，創歷史新高，但女廁間數、樓層分布、動線幾乎沒有同步擴充，尤其是院會議場周邊女廁不足，長期處於擁擠狀態，女性議員必須排隊上廁所，有時還會錯過進場時間。

    日本共同社報導，73位女性眾議員中，包括高市首相在內已有58人參加連署，向眾議院議院運營委員長濱田靖一提交請願書要求在眾議院內增設女性用廁所，並強調「這是可能影響議事進行的重要課題」。

