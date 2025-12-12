為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    香港宏福苑大火獨立委員會成立 9個月內提交報告

    2025/12/12 15:55 編譯張沛元／綜合報導
    香港特首李家超12日宣布就大埔宏福苑社區大火成立獨立委員會。圖為8日拍攝的被大火燒黑的宏福苑社區大樓。（法新社）

    香港特區行政長官李家超12日宣布成立「獨立委員會」，以檢討上月底發生、造成重大人員傷亡的宏福苑社區大火的成因，並在9個月內提出報告。

    根據港媒，李家超說，獨委會將由法官陸啟康領導，委員包括立法會議員陳健波以及港鐵路公司主席歐陽伯權；獨委會若認為有必要被賦予《調查委員會條例》下相同的法定權力，可向他提出，並經他與行政會議考慮後，依規定讓獨委會成為「法定獨立調查委員會」。獨委會將於9個月內發布報告，但若合適也會發表中期報告。

    根據李家超，獨委會的職權，包括了解大火迅速蔓延的原因、消防裝置與設備是否有效運作與受監督、社區外牆修繕施工的安全監督是否足夠、施工材料是否符合安全標準與認證檢測是否有效、包括政府、專家與建商等地監工責任、施工是否涉及不當利益與圍標等情事，以及現行法規懲處是否足夠等。

    香港新界大埔宏福苑社區上月26日發生大火，整個社區總共有7棟住宅大樓被燒毀，迄今至少160人死亡，包括1名殉職的消防員，另有79人受傷與6人失蹤。

